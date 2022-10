Alonso: mindig azok nyerték a bajnokságot, akik kihasználták a kiskapukat

Max Verstappen a Japán Nagydíjon bebiztosította második világbajnoki címét, de a riválisok ferde szemmel néznek a Red Bullra. Az FIA vizsgálata szerint a Milton Keynes-i alakulat megszegte a 2021-es költségvetési sapkára vonatkozó szabályokat és a hírek szerint 1,8 millió dollárral költöttek többet a limitnél.

Miközben az energiaitalosok megkezdték a tárgyalásokat az FIA-val az ügy rendezésével kapcsolatban, a csapatok szigorú fellépést követlenek az irányító szervezettől, hogy hitelt adjanak a költségvetési sapka intézményének.

Az Amerikai Nagydíj előtt Fernando Alonsót is megkérdezték a médianapon, mit gondol az ügyről. „Őszintén szólva nem tudom. Mindannyian várjuk a fejleményeket. Bízunk az FIA-ban, bármilyen döntést is hozzanak. Nincs elegendő információnk, hogy véleményt alkossunk“ - mondta a kétszeres világbajnok az AS kérdésére.

„Az ilyesmi mindig is a Forma-1 része volt. A költségvetési limit még új a szériában, de az aerodinamikai szabályozás területén is mindig voltak olyan dolgok, amelyeket fel lehetett fedezni, úgy nevezett szürke területek. Azok a csapatok, akik bajnokságot nyertek, mindig egy ilyen kiskapu kihasználásával tették“ - vélekedett az Alpine versenyzője.

„Aztán a többi csapat lemásolja és eljutunk egy olyan szintre, hogy betiltanak egy olyan megoldást, amit néhány versenyen engedélyeztek. Ilyen a Forma-1 természete“ - fogalmazott a spanyol.

„Nem emlékszem olyan bajnok csapatra, amelyik ne használt volna ki valamilyen elemet, amivel meg tudta lepni a többi csapatot. A Brawn GP, a Red Bull, a Mercedes, mind kihasználtak egy-egy változást“ - fejtette ki Alonso, aki felidézte az FIA legutóbbi igazán vitatott vizsgálatát is.

„A Ferrari 2019-ben két futamot nyert olyasmivel, amiről mindenki tudta, hogy nem legális és nem történt semmi. Megtartották ezt a két győzelmet. Képzeljétek el, ha azzal a motorral nyerték volna meg a világbajnokságot“ - mondta a pilóta.

