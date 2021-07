Alonso: „Megbüntetik őket, és akkor mi van?”

A spanyol az esetet követően idegesen mutogatott át Sebastian Vettelnek az autóból, valamint a rádión is ingerülten jelezte, hogy ez most nagyon nem tetszett neki. Ez ugyanakkor érthető is, hiszen jó körön volt, meglett volna neki a Q3, de a német éppen az utolsó kanyarban tartotta őt fel, ráadásul nem is kicsit.

Az Aston versenyzője várhatóan büntetést kap majd az incidensért, amelyért persze részben a mérnöke is felelőssé tehető, de a történteket már nem lehet visszacsinálni. Ezt pedig Alonso is jól tudja, ezért nem is vigasztalja őt ez a tény.

„Most már nem számít, hogy mi lesz velük. Megbüntetik őket, és akkor mi van? Nekünk ugyanúgy hiányozni fog az az ötödik vagy hatodik hely a holnapi versenyen, mert ez volt a legjobb időmérős autónk eddig az évben” – mondta panaszosan Alonso.

„A Q1-ben harmadik voltam, a Q2-ben is szerintem harmadik vagy negyedik lehettem volna, a végén pedig ötödik vagy hatodik. Nem mindegy, hogy onnan vagy a 14. helyről rajtolsz, mert a sok pont helyett az is lehet, hogy pontot sem szerzel, mert nem tudsz olyan könnyen felzárkózni.”

„A hétvégének tehát ezzel annyi is számunkra. Bármi is lesz a többiek sorsa, így is mi húztuk a legrövidebbet. Még akkor is, ha utolsó lesz, ha mondjuk büntetést kap és a 20. helyről indul. Mi akkor is 10-12 pont helyett nullát fogunk szerezni egy olyan hétvégén, ahol erősek voltunk.”

„Még a gumitaktikánk is jó volt, mert a Q3-ra két szett maradt volna, ilyen pedig korábban még nem fordult elő. Ha azonban ilyen szombatod van, akkor a vasárnapi futamot már el is lehet felejteni egyetlen kanyar miatt. Ez frusztráló.”

Alonso tehát nem is bízik abban, hogy vissza tud kapaszkodni a pontszerzők közé, mert nagyon kicsik a különbségek, emellett az egyenesekben sem gyorsabbak a többieknél. Nyilván nagy csalódás ez számára, mivel „fantasztikusnak” vélte az autóját.

