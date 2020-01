Alonso még nem tárgyalt a Ferrarival, ahol Leclerc-re fognak építeni a jövőben

Állandó téma a sajtóban Fernando Alonso esetleges visszatérése a Forma-1-ben. A spanyol saját maga döntött úgy, hogy hátat fordít az F1-nek, miután az elmúlt években rendre csak egy olyan autót kapott a McLarentől, amivel a középmezőnyben kellett versenyeznie.

A Mercedes és a Ferrari nem adott számára ülést, miután megvannak a saját favoritjaik, míg a Red Bullnál ellentmondásba ütköztek, mivel Alonso azt mondta, többször is megkeresték, de nemet mondott, addig az osztrákok szerint ez nem így volt.

Alonso nevét a Ferrarinál is sokat hallani, ahol jelenleg Charles Leclerc és Sebastian Vettel versenyez. 2021-től azonban lehetséges, hogy a monacói sztárnak új csapattársa lesz, de erősen valószínűtlen, hogy ez a versenyző Alonso. Lewis Hamilton érkezésére nagyobb az esély.

„Nem tárgyaltam velük (Ferrari). A Ferrarinál eltöltött éveim szépek voltak, de nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő idő a visszatérésre. Tiszta, hogy a jövőt illetően Leclerc-re fogadnak. 2021-re nézve pedig még várnunk kell, hogy lássuk, ki lehet versenyképes, és talán a Ferrari egyáltalán nem lesz a favoritok között.” - nyilatkozta a spanyol a Caneda COPE rádióállomásnak.

Alonso a német SID hírügynökség kérdésére is hasonlóan beszélt a Forma-1-ről, mely továbbra is egy olyan projekt számára, ami érdekli. Ugyanakkor sok függ attól, hogy mit hoznak a következő hónapok, de lehetőségei biztosan vannak.

„A Forma-1 iránti szerelmem soha nem ér véget, és az Indy 500 után eldöntöm, hogy mi legyen. A 2021-es visszatérés továbbra is egy lehetőség. Most itt vagyok a Dakaron, és azt mondhatom, megmutattam, hogy egy ismeretlen környezetben is versenyképes vagyok, ahol hiányzik a tapasztalat a részemről.”

„Egy nap szeretnék visszajönni, amikor több esélyem lesz a győzelemre. A „Hármas korona” megszerzése pedig nagyon fontos, mert ez lenne a módja annak, hogy ott legyek a versenyzések nagy históriás könyvében.” Ehhez azonban meg kellene nyernie az Indy 500-at, miután a Forma-1-ben győzött Monacóban, addig a WEC-ben Le Mans-ban.

Főszerepben az a bizonyos szakasz, amin Fernando Alonso a második helyet érte el. Egy újabb nagyszerű eredmény a spanyol sztártól az első Dakar Raliján.