Alonso ugyan nem retteg, de azért tart a koronavírustól

A Forma–1 eddig sikeresen meg tudta akadályozni, hogy a vírus komolyabb mértékben felüsse a fejét a paddockban, köszönhetően a szigorú higiéniai szabályozásoknak és a folyamatos teszteléseknek.

A királykategória persze ugyanúgy függ minden versenyző és csapat együttműködésétől is, hiszen mindenkinek a helyzetnek megfelelően kell védenie magát, amikor hazamegy. A jövőre visszatérő Alonso bevallotta: „Tisztelem a vírust, és félek is tőle.”

„Mindig próbálom óvni magamat. Elmegyek a boltba, aztán megmosok mindent, ha hazaértem. Mindenki ezt csinálta még márciusban, de én még most is ezt teszem, és ez meglepi a barátaimat. Nem hinném, hogy bármi is változott volna.”

Alonso minden betegséget nagyon komolyan vesz. A félelem témáját pedig nyíltan kezeli. Saját elmondása szerint még a banális dolgok is megijesztik őt. „A repülőket például nem szeretem, nem rajongok értük, és mégis évente több százszor repülök.”

Ettől függetlenül a hivatása miatt nagyon is tiszteletet érdemel, hiszen már számos komoly balesete is volt. Ott volt például a 2019-es Indy 500 egyik edzésén a nagy törése. „Mindig, amikor Indianapolisban vezetsz, az kockázattal jár, mivel a 380 km/h-t is eléred.”

„2019-ben voltak kétségeink az autó beállításait illetően. Radikális változtatásokat hajtottunk végre az utolsó időmérőre, hiszen egyáltalán nem álltunk jól akkor. Nagyon kockázatos megoldásokat kellett keresnünk, melyeket nem volt könnyű végrehajtani” – magyarázta a spanyol.

Akkor Zak Brown és Gil de Ferran hagyták, hogy Alonso döntse el, hogy akar-e ekkora kockázatot vállalni. „Én azt mondtam, hogy ha már idejöttünk, akkor próbáljuk meg, lássuk, mi sül ki belőle. A következményeket azonban annyira nem vettem figyelembe” – emlékszik vissza.

„Akárhányszor kiállsz a bokszba, és változtatsz egy kicsit az autón, legyen az a szárny vagy bármi más, legyen az akármilyen apró is, bármi megtörténhet. Erre azonban nem gondolsz, mert ha mégis megteszed, akkor sosem fogsz egy olyan pályára kimenni” – utalt Alonso a híres Indianapolis Motor Speedwayre.

