Alonso „maximálisan” megbízik az FIA-ban

Azt követően, hogy a szingapúri paddockban vad pletykák kaptak szárnyra azzal kapcsolatban, hogy a Red Bull és az Aston Martin is átléphette a 146,6 millió dolláros költségsapkát, az FIA szerdáról hétfőre halasztotta a csapatok 2021-es költekezését vizsgáló jelentés nyilvánosságra hozását.

Az FIA megítélésén ez az újabb epizódjelent sem segített, és legutóbb nem csak a büntetések miatt panaszkodó pilótákkal került összetűzésbe a szabályalkotó szerv, de magával az F1-gyel is, miután az F1 helyett az FIA jelentette be a 2023-as versenynaptárat.

Fernando Alonso azonban elmondása szerint továbbra is maximálisan megbízik az FIA-ban, mivel szerinte Mohammed ben Szulajem alatt hajlandóak tanulni a hibáikból és a visszajelzéseikből.

„Maximálisan megbízik Mohammedben és a csapatában. Van még egy pár dolog, amivel minden egyes verseny után foglalkoznunk kell, mint például a konzisztens büntetések, de hajlandóak tanulni, és a tapasztalatok alapján változtatni, ami nagy pozitívum a korábbiakhoz képest” – mondta Japánban a kétszeres világbajnok.

„A pályán kívül pedig szerintem nincs okunk kételkedni bennük, akármi is legyen az eredménye a költségsapkával kapcsolatos vizsgálatnak.”

Alonso kijelentése azért is különösen érdekes, mert a spanyol pilóta a visszatérése óta szinte egy személyes keresztes hadjáratot vív az FIA ellen, hogy rámutasson a sport hibás szabályaira. A 2021-es Orosz Nagydíjon Alonso teljesen levágta a 2-es kanyart, a bukótérben megelőzött több versenyzőt is, majd a pozíciók visszaadásával biztosította be, hogy ne eshessen vissza a rajtpozíciójánál hátrébb.

Az idei Miami Nagydíj után még „inkompetensként” jellemezte az FIA-t, miután megbüntették jogosulatlan előnyszerzésért, és Alonso is elismerte, hogy leült beszélni ben Szulajem elnökkel azért, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba.

Sebastian Vettel az Autosportnak hozzátette, hogy ha nem bíznának meg az FIA-ban, az „alapjaiban rengetné meg ezt a világot”, de elismerte azt is, hogy „semmi nem fekete vagy fehér” az F1-ben, ami alaposan megnehezíti az FIA dolgát más sportágakhoz képest.

Vettelnek megvolt a maga összetűzése az FIA-nak, amikor az Osztrák Nagydíjon kiviharzott a pilóták eligazításáról – a Motorsport.com értesülései szerint éppen Alonso miatt, aki egy hosszú monológot folytatott a pálya határainak nem megfelelő ellenőrzéséről.