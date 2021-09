Alonso: „Már várom a monzai sprintkvalifikációt”

A mezőny tagjaira ismét egy sprintfutamos hétvége vár, amely jelentősen felborítja a menetrendet. Alonso is várja már, ami nem is csoda, hiszen a Brit Nagydíjon ő volt az egyik hős a rövidített versenyen.

„Ez most más lesz, mert Monzában nem olyan könnyű előzni. Egy újabb teszt következik a formátumnak, és remélhetőleg a jövőre nézve tudunk még javítani rajta. A sebesség viszont olyan nagy, hogy a láthatóság is megváltozik, és minden összeszűkül, szóval magasra szökik az adrenalin. Szeretem az Ascarit, a Lesmót.”

„Ott van a célegyenes és a rajt pillanata is, ami különleges atmoszférával rendelkezik. Tudom, hogy nem egy kanyar, de számomra az igazán egyedi. Olasz barátaim, remélem, találkozunk Monzában, és jól érezzük majd magunkat” – szólt kicsit a rajongókhoz is a kétszeres világbajnok.

Ocon is hasonlóan érez a sprinttel kapcsolatban, de érzése szerint csapatának mindent bele kell majd adnia. „Jó lesz itt is próbára tenni az új formátumot. Silverstone-ban jól sikerült számunkra. Fernandónak szuper rajtja volt, én is nyertem pozíciót. Emlékszem, hogy stresszes hétvége volt, tehát most is sok energiára lesz szükségünk.”

A francia szerint a futam izgalmasabb Monzában, mint az időmérő. „Jó egy másik pilóta szélárnyékában menni. Ha egyedül vagy, akkor kevésbé élvezetes, nem mész olyan gyorsan, de a futamon őrület, hogy milyen sebességeket érünk el.”

„Az én kedvenc részem az Ascari. Az mindig trükkös, állandóan a határon vagy. Kövessétek a kék autókat” – mondta a magyarországi futamgyőztes. Ilyesmire talán most nem lesz esélye, de azért emlékezhetünk, hogyan zárult a tavalyi Olasz Nagydíj, szóval nem is lehetetlen küldetés.

