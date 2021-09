Alonso már várja az oroszországi rajtot: „Az első kör mindig érdekes”

A legutóbbi két alkalommal, amikor Szocsiban járt, viszont már nem termett neki sok babér, és kénytelen volt pontok nélkül távozni. Most ezt szeretné jóvátenni az Alpine volánjánál. A rajt érzése szerint megint kulcstényező lehet majd.

„Emlékszem az első évre. A pálya egyes részei nagyon hasonlítanak egymásra, és néha nem tudod, hogy a 3-as, a 7-es vagy a 11-es kanyarban vagy-e, mert mindegyik 90 fokos forduló. Most viszont már ismerjük, és egészen élvezetes” – mondta a spanyol csapata futamelőzetesében.

„A legjobb emlékem szerintem a 2016-os év volt. Az viszonylag egy versenyképes szezon volt, a többi esetben azonban mindig volt valami problémánk.” Csapattársa, Esteban Ocon eközben a hosszú, elnyújtott balost emelte ki a pálya fénypontjaként.

„Azt mondanám, hogy valószínűleg a 3-as kanyar a legemlékezetesebb rész, és még előzési lehetőséget is biztosít a 4-es felé. A 3-as mindenképpen nem megszokott, más pályákon nem igazán találni ilyesmit.”

„Padlógázzal veszed mindig, kivéve, ha esik az eső. Én élvezem ezt a pályát, és korábban jó is volt hozzám, szóval talán ez is segít. A 3-as kanyarnak szinte sosincs vége, a futamon pedig könnyű kicsit lecsúszni az ívről. A nyakat is megterheli, ha őszinte akarok lenni.”

„A legjobb emlékeim még 2015-ből, a GP3-ból származnak, amikor jó volt a rajtom, átvettem a vezetést az első körben, és összességében jól sikerült a hétvégém. Ráadásul ott esőben is mentem, ami megfűszerezi az eseményeket” – mondta a francia a soron következő futammal kapcsolatban.

