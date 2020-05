Alonso már tudja, mit fog csinálni 2021-ben

Fernando Alonso nem lazsálással kezdte a 2020-as évet, hiszen életében először vett részt Dakar-ralin az idei év elején. Erre az évre viszont már csak egy tervezett versenyzési programja van: az Indy 500, amit viszont elhalasztottak.

Alonsóval kapcsolatosan pedig mindig sok a pletyka és a véleménykifejtés, és sokan örülnének annak, ha visszatérne a Forma-1-be, míg mások nem látnák szívesen a formulaautózás királykategóriájában a 38 éves versenyzőt.

A kétszeres F1-es világbajnok pedig az Instagram-oldalán indított élőjében elmondta, már tudja, hogy mit fog csinálni 2021-ben, és reméli, hogy minél hamarabb be is jelentheti ezt.

„Erre a kérdésre 2018 óta válaszolok. Másfajta tapasztalatokat akartam gyűjteni, mint a WEC, a Daytona és a Dakar, és egy kicsit félre akartam tenni az F1 „ökoszisztémáját”. Mindig is azt mondtam, hogy az új F1-es szabályok újra lázba hozhatnak, de most az új szabályokat 2022-re halasztották.”

„Már tudom, hogy mit fogok csinálni jövőre. Remélem, hogy hamarosan be is jelenthetem.” – tette hozzá Alonso.

Alonso azt is egyértelművé tette, hogy nem örökre köszönt el a WEC-től azután, hogy távozott a Toyota csapatától a 2018/19-es szezon végén. A WEC-bajnok elárulta, hogy valamikor még vissza fog térni Le Mans-ba.

„Igen, azt mondanám, hogy igen. A hiperautók kiváló projektnek tűnnek. Még nem tudom, hogy mikor, de vissza fogok térni Le Mans-ba.” – engedett homályos betekintést a terveibe Alonso.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso win the Le Mans 24 Hours and the FIA World Endurance Championship Super Season 2018 / 2019

Fotó készítője: JEP / Motorsport Images