Alonso már nem fogja vissza a kritikáit az idei talán „legerősebb” versenye után

A kétszeres világbajnok frusztrációja egyre fokozódik az utóbbi hetekben, hónapokban, és mindez már a nyilatkozatain is erősen érződik. Mivel az Aston Martin már képtelen tartani a lépést a legjobbakkal, így a legtöbb hétvégén a pontszerzésért is vért kell izzadniuk, és mint azt most Monzában is láthattuk, olykor már ez sem jön nekik össze.

Pedig Alonso saját elmondása szerint mindent megpróbált, hiszen ez volt az egyik legjobb versenye az évben. „Kemény hétvége volt. Személyes szinten ez volt az egyik legerősebb futamom idén, ha nem a legerősebb. Az autó ma talán csak a 16., 17. helyre volt elég, de mi sokáig a kilencedik helyen haladtunk.”

„A végén 11. lett belőle, nyolc tizedre a kilencedik pozíciótól és egy tizedre a tizediktől, szóval fáj, hogy ilyen kevéssel maradtunk le, de a 11. hely így is sokkal több, mint amit érdemlünk, tehát ez van” – nyilatkozta nyersen Alonso. Hogy mi volt a legnagyobb gondja, arra is kitért.

„Nagy volt a gumikopás, a mi autónk pedig különösen falja a gumikat, ezért csúszkálunk a kanyarokban, nincs tapadás, ami remek kombináció. Igazából már nincsenek erősségeink, és így nehezek a versenyek, de tovább kell harcolnunk, hogy a következő hétvégén erősebben térhessünk vissza.”

Amikor megkérdezték tőle, milyen pozitívumokat tud magával vinni Olaszországból, a spanyol rávágta: „Semmit.” Talán csak a saját teljesítménye az, ami vigasztalni tudja. „Igen, de ez teljesen láthatatlan marad. Senki sem fog emlékezni Fernando Alonso futamára Monzából, 2024-ből.”

„Ha én magam emlékszem is rá, holnapra inkább megpróbálom elfelejteni.” Alonso szerint az a legnagyobb gond, hogy az autó nem tud ennél többet, amit általában csapattársa, Lance Stroll eredményei is mutatnak. „A legtöbb futamon közel voltunk egymáshoz, három-öt másodpercre. Amikor ő volt előrébb, én ott voltam közel, amikor én voltam előrébb, általában ő is ott volt.”

„Ma viszont nem ez volt a helyzet, nagy volt az eltérés, mert ahogy mondtam, alapjában véve nagyon jónak éreztem ezt a hétvégét és a maximumot hoztam ki az autóból. Jól kiviteleztük a futamot, jó kerékcserék, jó rajt, jó tempó, de az autó lemaradása nagyobb, mint az elmúlt versenyeken, és ez kissé keserű ízt hagy a számban.”

Mindeközben a Red Bullnál is sok a probléma, így Max Verstappen sem éppen visszafogott és nyugodt stílusban beszélt a helyzetükről.