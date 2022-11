Alonso már békülékenyebb az Alpine-nal: "Amikor célba értünk, jobb volt, mint a McLarennél..."

A 2022-es Forma-1-es szezon végén Fernando Alonso minden alkalmat megragadott, hogy elmondja, mennyire örül, hogy hamarosan az Aston Martinba igazolhat, főleg akkor szúrt oda, ha nem mentek jól a dolgok. A spanyol versenyző az Abu-Dzabi Nagydíj után is panaszkodhatott, miután a hűtővíz szivárgását követően ki kellett állnia. Azért most már kedvesebb szavakat is küldött a csapat felé.

„Nagyon hálás vagyok és mindig is a jó emlékekre fogok gondolni az Alpine-ról vagy a Renault-ról. Két bajnoki címet nyertem velük, kilenc évet versenyeztem náluk, szóval mindig hálás leszek és sok szerencsét nekik jövőre” – mondta a Renault-val 2005-ben és 2006-ban egyéni világbajnoki címet szerző versenyző.

Mindenesetre jó szájízzel búcsúzik a csapattól: „Igen, abszolút, újra jól teljesítek és készen állok a munkára az Astonnal, ez pedig az Alpine érdeme.” Dobogóra is állhatott velük 2014 óta először, mégpedig Katarban, 2021-ben. Ennek alapján könnyedén össze tudja hasonlítani ezt az időszakot a McLaren-Hondánál eltöltött három évével:

„Idén sokkal jobb volt a tempóm. Amikor célba értem, akkor jobban szórakoztam, mint a McLaren-Hondánál, mert ott mindig a pontszerző helyeken kívül végeztünk. Össze sem hasonlítható a két időszak.”

A spanyol múlt kedden először próbálhatta ki az Aston Martint a szezonzáró után, elmondása szerint a cél csak az volt, hogy ráérezzen az autó működésére: „A kormányt, a pedált, ilyeneket próbálgattam. Jövőre csak másfél napunk lesz Bahreinben és aztán kezdődik a bajnokság, szóval a keddi lehetőség aranyat ért.”

