Alonso: Már 2018 előtt el kellett volna hagynom az F1-et

Fernando Alonso 2018-ban hosszas gyengébb szereplések után akasztott szögre az F1-es sisakját. Mint ismert, a spanyol 2015-ben a McLarenhez igazolt, a wokingi alakulat azonban a Honda partnerségében nem volt képes kielégítő teljesítményt nyújtani.

A kétszeres bajnok egészen 2018-ig reménykedett, hogy jobbra fordul a sorsuk, azonban a Renault-motorokra történő váltás sem hozta meg az átütő sikert, így úgy döntött, hogy inkább más bajnokságokban próbál szerencsét.

„Talán van egy” – felelte Alonso az L’Equipe azon kérdésére, hogy van-e valami, amit megbánt a visszavonulásával kapcsolatban. „Túl későn hagytam el. Korábban kellett volna elhagynom a Forma-1-et. Most persze könnyű ezt mondani, de nem kellett volna 2018-ig várnom.

„2015-ben vagy 2016-ban, tehát két évvel korábban kellett volna távoznom, hogy kipróbáljam a Dakart és a Hosszútávú Világbajnokságot. Már 2015-ben is ez járt a fejemben, de időbe telt, mire megérett a dolog. Talán túl sokáig tartott.”

Alonso a Forma-1-ben tapasztalt igazságtalanságok elleni harcára is kitért. „Mindig is próbáltam küzdeni az igazságtalanságok ellen” – árulta el a spanyol. „Ez nem újdonság, a múltban is így volt. Mindig is voltak nemzetiségi alapú következetlenségek, akár a büntetésekkel kapcsolatban, akár egy szabály betartatását illetően.”

„Emlékszem, amikor a Red Bull ellen küzdöttem a bajnoki címért, tudtuk, hogy nagyon rugalmas első szárnyuk van, és öt-hat futamot nyertek, mielőtt betiltották volna. Három ponttal vesztettem el a bajnokságot 2012-ben.”