Alonso lenne a legjobb a mezőnyben? – a spanyol szerint félreértették a szavait

Alonsót a BBC Sportnak adott interjújában arról faggatták, hogy van-e olyan jó, mint a többi pilóta a mezőnyben. A spanyol egyértelműen kijelentette, hogy még jobb is, most azonban érkezett a cáfolat, hiszen a kétszeres világbajnok szerint félreértés következtében születtek meg ezek a cikkek.

„Én soha nem értettem úgy, hogy jobb vagyok, mint Lewis, Max vagy bárki más” – mondta el Fernando Alonso szintén a BBC-nek. „Talán félreértettem a kérdést: vagy-e még olyan jó, mint 2018-ban, amikor elhagytad a sportot?”

Alonso tehát arra gondolt, hogy a 2018-as formájához képest jobb, ez eredményezte a zavart, melyre aztán Vettel is reagált, és elmondta, hogy ő nem tenne ilyen beképzelt kijelentést. A spanyolt kritikák is érték a nyilatkozata miatt, most azonban tiszta vizet öntött a pohárba

A kétszeres világbajnok mindazonáltal elégedett lehet a teljesítményével, hiszen rögtön bejutott az időmérő edzés Q3-as szakaszába a visszatérését követően, míg csapattársa, Esteban Ocon már a Q1-ben kiesett.

Időközben felkerült egy videó a Forma-1 hivatalos Instagram oldalára, ahol a spanyol nyugodtan konstatálja, hogy az ideje alig maradt el Sainzéhoz képest, majd kijelentette, hogy a verseny első köreiben befejezi azt, amit az időmérőn elkezdett.

