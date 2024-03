Alonso látszólag meglepő kijelentést tett volt csapatával kapcsolatban

A spanyol versenyző hosszú F1-es karrierje során háromszor is megfordult az enstone-i bázisú csapatnál, és velük érte el a legnagyobb sikereit is, nevezetesen a két világbajnoki címét. A 2022-es idény végén azonban némileg viharos körülmények között távozott, mivel nem tetszett neki, hogy az Alpine nem volt hajlandó hosszabb távú megállapodást kínálni számára.

Az Aston Martinhoz való átigazolása viszont utólag remek döntésnek bizonyult, hiszen az Alpine már tavaly sem teljesített kiemelkedően, idén pedig pláne nagy bajban vannak, hiszen övék a mezőny legrosszabb autója.

Alonsót ismerve azért talán nem lenne elrugaszkodott kijelenteni, hogy ebben a helyzetben akár volt csapata orra alá is dörgölhetné, hogy mennyire nem megy most nekik, ő azonban mégsem kárörvend, és elmondása szerint továbbra is közel áll a szívéhez az istálló és az ott dolgozó emberek, akiket már a bajnoki éveiben is ismert.

„Amikor ott voltam, nyilván remek időket éltünk meg. Amikor az Alpine-nál voltam, a csapat legnagyobb része még ugyanaz volt, mint a Renault-nál, szóval én mindig szeretni fogom őket. Emiatt pedig nehéz azt látni, hogy ennyire hátul vannak. Remélhetőleg azonban képesek lesznek több teljesítményt találni.”

A kétszeres bajnok azért utalást tett arra, hogy az ő távozása óta bekövetkező számos változás a csapat vezetőségében biztosan meggyengítette őket és hozzájárult a mostani teljesítményükhöz. „Nehéz megmondani kívülről, mi történik most náluk. De szeretem a csapatot, hiszen rengeteg nagyszerű dolgot köszönhetek nekik a pályafutásomban. Ezért is remélem, hogy képesek lesznek javulni.”

„Amikor én ott voltam, az alakulat talán kicsikét más volt. Remek volt az atmoszféra, jól is mentünk, főleg 2022-ben. Szinte minden futamon a legjobb ötben vagy hatban voltunk. Emiatt tehát kissé meglepő látni a mostani eredményeiket. Bízom viszont abban, hogy gyorsan felállnak.”

Egy volt F1-es pilóta eközben arról nyilatkozott, hogy Alonso jövőre akár újra csapatot válthat és a Red Bullnál köthet ki.