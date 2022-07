Alonso „kellemes meglepetésként” könyvelte el hatodik helyét

Az Alpine-nál az idei szezonban nem egyszer fordult már elő, hogy egy erős pénteki vagy szombati napot követően vasárnapra némileg visszaestek, és nem tudták tartani közvetlen riválisaik sebességét.

Most Franciaországban is ettől tartottak, de végül a félelmeik ne igazolódtak be, és egy újabb kettős pontszerzés révén meg tudták előzni a McLarent a konstruktőri pontversenyben, feljőve ezzel a negyedik helyre.

Alonso ennek fényében boldog is volt a történtekkel: „Jól kivitelezett futam volt ez a részünkről. A hétvége elején még nagyon aggódtunk, hogy nem leszünk elég gyorsak, de aztán a három élcsapat mögött zártunk.”

Még több F1 hír: Nehéz szezonkezdet után győzelem a Magyar Nagydíjon – megismételheti Hamilton a bravúrt?

„A pénteki hosszú etapok során is egészen rendben voltunk. Egyetlen körön viszont most hiányzott valamennyi, ezt tehát meg kell oldjuk. Budapesten nyilván kulcsfontosságú lesz a jó szombati szereplés. Az autó ma viszont kellemes meglepetést okozott.”

A kétszeres bajnok viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy a továbbiakban is fontos lesz, hogy szállítsák az erős eredményeket, hiszen szeretnének a McLaren előtt maradni a pontversenyben.

„A balszerencse vélhetően sokba került nekem a pontok terén, de minden normál futamon a legjobb hatban vagy hétben végzek, szóval remélhetőleg tartani tudjuk ezt a kiegyensúlyozottságot.”

„A McLarenek igazán gyorsak voltak egész hétvégén, és az idény további részében is azok lesznek, szóval a csata vélhetően Abu Dhabiig fog tartani közöttünk.”

A WEC legutóbbi futamán a két éllovas ütközött egymással

Norris úgy érzi, az Alpine gyorsabb náluk