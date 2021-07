Alonso: jól éreztem magamat az első körben, de aztán…

A 2021-es Brit Nagydíjon mutatkozott be a Forma-1 legújabb próbálkozása a hétvégi formátum megváltoztatására, a szombati sprintkvalifikáció, amelyen mindenki maga dönthette el, hogy milyen gumival szeretett volna rajtolni.

Bár előzetesen úgy tűnt, hogy a már 10 kör után is fellépő hólyagosodás miatt a mezőny a közepeseket fogja előnyben részesíteni, a 11. helyről rajtoló Fernando Alonso bevállalta, hogy egy jobb első kör reményében a lágyakon indul.

És még mekkora sikerrel: az első kör végére 6 pozíciót javítva már az 5. helyen volt, de a spanyol pilóta is elismerte, hogy az autó képességeinél is előrébb került az első körben.

„Nagyon agresszív voltam a rajtnál, így tudtam feljönni a 11. helyről az ötödikre” – értékelt a DAZN-nak Alonso. „Kicsit ki is kerültünk a szokásos környezetünkből, túl lassúak voltunk, és el kellett engednem a két McLarent, hogy jobban Sebastianra tudjak koncentrálni.”

„A 7. helyről rajtolhatok holnap, egy sima időmérő után csak a 11. helyről indulhattam volna, ami mindenképpen pozitív.”

Alonso azt is elismerte, hogy nem igazán tudja, miért tud ilyen könnyen előzni az első körben:

„A többiek igen hamar fékeznek a versenyeken. Emlékszem, hogy Bakuban Carlost és Gaslyt is megelőztem a belső íven, majd aztán a két osztrák versenyen is többet tudtam előzni. Nem tudom miért, de nagyobb tempót tudunk bevinni az első kanyarba, mint a riválisaink, amit ki is tudunk általában használni. Az első 3-4 kanyar nagyon akciódús volt, és jó pár helyet tudtam javítani.”

„Kicsit előrébb kerültünk, mint kellett volna, és szenvedtünk is a lágy gumik miatt. Várom már a holnapi napot, miután a Q4-ben, ahogyan én hívom ezt, több helyet is szereztem, boldog vagyok.”

Az elmúlt versenyeken Alonso hevesen szólalt fel azok ellen a pilóták ellen, akik az első körben a pályát kiszélesítve előznek meg másokat. Alonso a híres Copse kanyarban ment el, pont kívülről Norris mellett, de elárulta, hogy akkor sem vette volna el a gázról a lábát, ha Norris kiterelte volna a bukótérbe.

„Nos, terveztem, hogy a külső ívre húzódok, mert általában az első körben mindenki ezt csinálja. Amikor odaértünk a Copse-hoz, még mindig tartotta a belső ívet, ezért úgy gondoltam, hogy kívülről, ha kell a pályán kívül előzöm meg, mert velem is ezt tették eddig. Végül erre nem volt szükség, mert elvette a gázt, de én nem lassítottam volna!”

„Jól éreztem magamat az első körben, de aztán igen komplikálttá vált a versenyem. Nektek ez egy sprint volt, nekem meg egy maraton, mert végig védekeznem kellett.”