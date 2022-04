Alonso: jobban is állhatnánk a pontversenyben...

Bár számos technikai és megbízhatósági problémával szembesült az Alpine az előszezoni tesztek során, úgy fest, egyelőre beválik agresszív felfogásuk. A francia gyártó mottója az volt a 2022-es idény előtt, nem probléma, ha néha elszáll az új erőforrás, csak legyen erős.

Nos, két futam telt el a szezonból és az igen előkelő negyedik helyen tanyáznak a konstruktőrök pontversenyében. Esteban Ocon Bahreinben és Szaúd-Arábiában is pontszerző helyen zárt és Fernando Alonso is lemásolhatta volna ugyanezt a teljesítményt, ha be tudja fejezni a dzsiddai versenyt.

Ocon szaúdi hatodik helyezése arra enged következtetni, a középmezőny erősebb alakulatai közül pillanatnyilag az Alpine állhat legjobban a versenytempó tekintetében, ugyanakkor az Alfa Romeo és a Haas is ott lohol a nyomukban.

Alonso ezzel szemben úgy gondolja, sokkal inkább előre kellene tekingetniük, hiszen az összetettben még a negyediknél is állhatnának előkelőbb pozícióban. „Az autónk és a teljesítményünk is jó volt az első két héten."

„A szaúdi verseny csalódást keltő volt, mivel úgy tűnt, hatodik lehetek, amíg meg nem állt a kocsi. Az eddig mutatott tempónkkal viszont elégedettek lehetünk, most már arra kell figyelnünk, hogy valóban begyűjtsük azokat a pontokat, amiket remélünk“ - fogalmazott a spanyol.

A kétszeres világbajnok kitért az átalakított melbourne-i aszfaltcsíkra is. „Szeretem ezt a pályát, bár elég nehéz eldönteni, hogy a változásokat valóban az izgalmas versen elősegítése érdekében hozták-e meg. Meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok“ - idézi Alonsót az Alpine közleménye.

