Alonso jobb formában, mint valaha

A 39. születésnapját szerdán ünneplő kétszeres világbajnok nemrég jelentette be visszatérését a Forma-1 mezőnyébe, miután karrierje során harmadszor is a Renault csapatához igazolt. A spanyol visszatérésének első évében be fogja tölteni 40. életévét.

Életkora kérdéseket vetett fel annak kapcsán, képes lesz-e Fernando Alonso továbbra is a legmagasabb szinten teljesíteni. Fizioterapeutája azonban úgy véli, a spanyol edzettségi szintje alapján nem 39, hanem inkább 29 éves.

„Ha a súlyát és a fizikai állapotát nézzük, újra azon a szinten van, mint 2009 és 2011 között”-mondta Bendinelli a spanyol Marca napilapnak.

„Olyan edzéstervet végeztünk, melynek köszönhetően újra csúcsformába kerülhetett. Ez 2010-ben volt, amikor csatlakozott a Ferrarihoz.”

„Először összehasonlítottuk a múltbéli eredményeit a jelenlegi állapotával, majd kitűztük célt: érjük el újra a tíz évvel ezelőtti szintet. Azon dolgozik, hogy a teste és a feje meglegyen ahhoz, hogy magabiztos legyen az autóban.”

Alonso visszatérésének bejelentése, és az azt követő interjúk után néhányan megjegyezték, a spanyol nagyon soványnak tűnt.

A kétszeres világbajnok elmondása szerint betegségen esett át, azonban nem kapta el a koronavírust - a rajta elvégzett teszt negatív lett.

„Teszteltek koronavírusra, de nem mutatták ki a vírust a szervezetemben”- mesélte Alonso. „Kissé erőtlennek éreztem magam, nem volt étvágyam, ugyanakkor az edzettségi szintem a több évvel ezelőttire tért vissza.”

Fernando Alonso, Ferrari Fotó készítője: Ercole Colombo

„Korábban délelőttönként fociztam, majd teniszeztem, bicikliztem, esténként pedig gokartoztam.”

„Ez jelenleg lehetetlen lenne, ezért új módszereket alakítottunk ki. Megvizsgálom a részleteket, és a gyenge pontjaimon dolgozom. Jobb formában vagyok, mint valaha.”

„Ha teszel két lépést hátra, nagyobb rálátásod lesz a dolgokra, és másképp értékeled őket. Sokkal jobb versenyző vagyok most, mint amikor otthagytam a Forma-1-et. A korom? Badarság. A sebességet a stopper mutatja meg, nem az életkor.”

