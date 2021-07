Alonso jó úton halad a 2022-es hosszabbítás felé

Ugyan a szezont lassabban kezdte, de Alonso most már kezd igazán belelendülni a versenyzésbe, és már a 11. helyen áll a pontversenyben, köszönhetően annak, hogy eddig öt futamon tudott pontokat gyűjteni.

A brit hétvégén már a szombati sprinten is elképesztő első kört teljesített, miután a 11. pozícióból az ötödikre jött fel néhány kanyar leforgása alatt. Ezek után pedig a főfutamon is szépen teljesített, és meg tudta tartani hetedik helyét.

Nem is csoda, hogy az Alpine máris azon gondolkozik, jövőre is megtartják a spanyolt, már ha ez eddig egyáltalán kétséges lett volna. „Remekül teljesít. Olyan gyors, mint volt. Mindent kihoz az autójából” – nyilatkozta Rossi a BBC Sportnak egy exkluzív interjú keretében.

„Az autónk nem olyan szupergyors, ő azonban így is képes lenyűgöző időmérős köröket menni vele, szóval eddig minden rendben.” Amikor megkérdezték tőle, hogy Alonso marad-e jövőre is, ő így felelt: „Szerintem mindent megtesz, hogy már most megfontoljam ezt a szerződéses lehetőséget.”

Rossi emellett a spanyol hozzáállásával is makulátlanul elégedett, és kihangsúlyozta, hogy a korábban róla alkotott kép, miszerint nehéz vele dolgozni egyáltalán nem igaz. „Már hat hónap telt el, és én nem látom azt a Fernandót, akiről az emberek beszélnek.”

„Mindketten ugyanazt várjuk az istállótól. Mindig megkérdőjelezzük a döntéseket, a tényállást, hogy ezzel szisztematikusan emeljünk a szinten. Sosem elég; pontot szerezni nem elég. Két pontot szerezni nem elég. Ha másodikak leszünk egyszer, az sem lesz elegendő. Ha elsők vagyunk, akkor ott is kell maradnunk. Én kedvelem ezt a szemléletet.”

„Mindenkitől sokat vár el, de nagyon tisztelettudóan. Ezt pedig megteheti, mert már bizonyította korábban, hogy mire képes, tehát nem arról van szó, hogy le akarja rázni a felelősséget magáról.” 2022 tehát már biztosítva látszik Alonsónak, de hogy mi lesz utána, az még kérdéses.

Az Alpine-nak több fiatalja is van, akik nemsokára az F1 ajtaján fognak kopogtatni. Rossi azonban csak örülne annak, ha ilyen problémája lenne. A hírek szerint most azt próbálják elérni, hogy Csou Kuan-jü (angol átírással Guanyu Zhou) lehetőséget kapjon jövőre a Williamsnél a debütálásra.

