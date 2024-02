Alonso: „jó tárgyalási pozícióban vagyok” a jövő évi pilótapiacot illetően

A spanyol veterán 2023-ban csatlakozott az Aston Martinhoz, de a kétéves megállapodása a mostani szezon végeztével le fog járni. És miközben néhányszor elmondta, hogy először biztosan az Astonnal fog majd tárgyalni a jövőjéről, azt is többször kihangsúlyozta, hogy milyen kiváló fizikai állapotban van, és hogy ő az egyetlen olyan világbajnok a mezőnyben, aki elérhetővé válik a következő szezonra.

Emellett pedig számos spekuláció látott napvilágot arról, hogy Alonso lehet a Mercedes egyik első számú kiszemeltje Hamilton helyére, amennyiben a csillagosok mondjuk nem akarják rögtön az F1-be hozni a következő Max Verstappennek kikiáltott juniorjukat, Andrea Kimi Antonellit.

A bahreini teszt utolsó napján Alonso a pilótakérdés és az átigazolások kapcsán elmondta, hogy érzése szerint remek helyzetben van, ha tárgyalni szeretne, de azt is hozzátette, hogy megvárja az új szezon első néhány futamát, mielőtt arra koncentrálna, hol akar vezetni 2025-ben és azt követően.

„Úgy vélem, a helyzetem eléggé érdekes, mert szerintem jó tárgyalási pozícióban vagyok. Először azonban szeretném úgy teljesíteni az első néhány versenyt, hogy nem gondolok túl sokat erre. Látni akarom, hogyan indul az év, mivel ez lesz a valaha volt leghosszabb F1-es idény.”

„Szeretnék kicsit változtatni az utazási ütemtervemen, hogy igazán hatékony lehessek idén és sok energiám legyen a szezon végén is. Szóval most inkább ezekre fókuszálok, nem pedig a következő évre” – tette egyértelművé Alonso, aki azt is elmondta, hogy meglepte őt, milyen korán indult be a jövő évi pilótakeringő, miközben 13 pilótának fog majd lejárni a szerződése.

„Meglepődtem. Arra gondoltam, hogy talán majd nyár környékén lesz némi esemény, de most igazán korán kezdődött. Volt néhány pletyka. A Mercedesnek és a Ferrarinak emiatt talán a vártnál hamarabb kellett bejelentenie. Ezt követően tehát egyértelműen nagyobb lesz a mozgás.”

Hogy az idén a 43. életévét betöltő bajnok részese lesz-e majd ezeknek a mozgásoknak, az még tehát a jövő zenéje, de kétségünk sem fér ahhoz, hogy ha esetleg nem teljesítene acélosan az Aston Martin, akkor Alonso minden bizonnyal új munkaadó után fog nézni.

A spanyol megtartásában viszont fontos szerepe lehet azoknak az ígéretes fejlesztéseknek, melyekről Mike Krack csapatfőnök beszélt.