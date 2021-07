Alonso: jó nap volt, de még dolgoznunk kell a beállításokon

Miután a délelőtti edzést ki kellett hagynia, mert az autójába az Alpine juniorja, Csou Kuan-jü ült be, ezzel megejtve lényegében F1-es debütálását egy hivatalos versenyhétvégén, Alonso délutánra visszatért, és a nyolcadik tudott lenni.

„Jó volt ismét autóba ülni ma délután. Főleg a C5-ös gumi volt remek, amely az előző héten még nem állt rendelkezésünkre. Örültem, hogy rövidebb és hosszabb etapokat is futhattam rajta. Szerintem azért még mindig lesz munkánk a beállítások finomhangolásával.”

„Ezzel a keverékkel talán eltér az egyensúly is. Elég nyugodt edzés volt számunkra, holnap remélhetőleg még fogunk találni tempót” – igyekezett optimista lenni a kétszeres bajnok, aki múlt héten a kilencedik tudott lenni a versenyen.

Kicsit hátrébb az eredménylistán, de ott volt Ocon is, aki a 12. lett. A franciának az előző osztrák futam egyáltalán nem sikerült jól, egész hétvégén nem tudta összerakni a teljesítményét, így most van mit javítania. „Intenzív nap volt, sok különböző teszttel.”

„Teszteltük a prototípus gumikat is, ami érdekes volt. Aztán a C5-ön mentünk egy etapot nagyon sok benzinnel. Emellett a körülmények is teljesen eltértek a korábbiaktól, jóval hűvösebb volt, így a köridők is gyorsabbak voltak. A hosszú etapok azt hozták, amit vártunk, de még lesz munkánk ma este az elemzésekkel. Mozgalmas, de produktív nap volt.”

