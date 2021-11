Alonso is szeretné viszontlátni ezt a helyszínt az F1-es naptárban

Spanyolországban az utóbbi években csak egyetlen futamot rendeztek, mióta Valencia 2012 után kiesett a naptárból. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor ez jövőre sem fog változni, amennyiben azonban egy viadalt törölni kell, akkor még alakulhat másképp is.

Valencia már rég nincsen képben, Jerez viszont, ahol korábban több futamot és tesztet is rendeztek, készen állna arra, hogy beugorjon. Ehhez azonban szükség lenne bizonyos felújításokra is, ami többmillió euróba kerülne.

Alonso azonban, aki 2006-ban és 2013-ban is nyert Barcelonában, 2012-ben pedig Valenciában, mindezek ellenére szeretne egy második spanyol futamot, mivel az érzése szerint az országnak és a szurkolóknak is jót tenne. „Én is láttam a hírekben. Remélhetőleg két versenyünk lesz Spanyolországban.”

„Korábban már megvolt ez Valenciával és Barcelonával, és így a nézők ismét két versenyt láthatnának élőben. Remélhetőleg meg is fog történni.” A helyzet azonban egyelőre inkább tűnik reménykedésnek, mint valós lehetőségnek.

Ha egy futam ki is esne jövőre, nagyobb esély van más helyszínek beugrására, legyen szó Portimaóról, Mugellóról, Nürburgringről vagy Törökországról. Ezek a pályák népszerűek a nézők körében, és mindegyik esetében jelezték az illetékesek, hogy szívesen rendeznének újra versenyt.

