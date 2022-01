Alonso is szerepet játszott Prost menesztésében? „Egyáltalán nem...”

Mint ismert, a 2021-es év nem indult jól Alain Prost számára, hiszen nem sokkal korábban az Alpine bejelentette, hogy menesztik az alakulattól. A francia az elmúlt években tanácsadói pozíciót töltött be a csapatnál.

Az egykori F1-es kiválóság nem vette jó néven, hogy az Alpine a tudomása nélkül hozta nyilvánosságra az elválásukról született döntést, emiatt keményen bírálta a francia alakulatot, főként annak vezérigazgatóját, Laurent Rossit.

Az elmúlt napokban azonban olyan pletykák is napvilágot láttak, miszerint Fernando Alonsónak is szerepe volt abban, hogy a négyszeres bajnokot menesztették, ami nem lenne meglepő annak tükrében, hogy a spanyol a McLarennél is jelentős befolyással rendelkezett a személyi állomány felépítését illetően.

Alonso korábban több alkalommal is kijelentette, hogy csupán a média spekulációi miatt gondolják az emberek, hogy túl sokat politizál csapaton belül, és most maga Alain Prost is megerősítette ebben a felvetésében.

„Egyáltalán nem” – felelte Prost a felvetésekre, melyek azt sugallták, hogy Alonsónak köze volt a távozásához. „Fernando elsőrangú és nagyon korrekt is” – tette hozzá a francia bajnok, aki a korábbi nyilatkozataiban is csak elismerősen szólt az Alpine-pilótáról.

„Az általános versenyzői látásmódja hihetetlen, ahogyan a gumik iránti érzéke is, ahogyan beszél az autóról és segít a mérnököknek. Ami engem illet, ő a legjobb pilóta a pályán” – jelentette ki Prost például a Katari Nagydíj után.

