Alonso is esélyes lehet Vettel ülésére a Ferrarinál?

A hu.motorsport-com is beszámolt arról, hogy Sebastian Vettel az olasz sajtóértesülések szerint visszautasította a Ferrari első ajánlatát, amely rövidebb, és kevesebb pénzről is szólt volna, mint a 2020-ban lejáró.

A Ferrari egyéves hosszabbítást kínált Vettelnek, és a fizetését több, mint megfelezte volna. Az F1-Insider.com értesülései szerint azonban ez még nem a Ferrari végleges ajánlata, és ez csak egy „vicc” szerződés volt.

A Ferrari „vicc ajánlata” valószínűleg nem igazán tetszett a négyszeres világbajnoknak, aki nemrégen egy videókonferencián erősen utalt is erre azzal, hogy „mindig is 3 éves szerződéseim voltak, és azt is elmondta, hogy ő „tapasztalt, de még nem öreg.”

Vettel azonban egyelőre még beszélt az alternatíváiról. Bernie Ecclestone azonban azt nyilatkozta az F1-Insidernek, hogy Vettelnek is át kellene gondolnia azt, hogy a McLarenhez igazoljon, akik 2021-től a Renault motorjait Mercedesekre cserélik.

A kérdés azonban továbbra is nyitott: ki érkezhetne a négyszeres világbajnok helyére? Az egyik leggyakrabban felmerülő név Daniel Ricciardo, akinek 2020 végén lejár a szerződése a Renaultnál, és konkrétumot a hosszabbítása felől még nem hallottunk.

A másik lehetőség Carlos Sainz lehet, akinek egyelőre szintén nincsen szerződése 2021-re, átigazolása pedig megnyithatná az utat Vettel előtt a McLarennél. A Ferrarival továbbra is szerződésben áll még Antonio Giovinazzi, az olasz pilóta teljesítménye azonban elmaradt a várakozásoktól 2019-ben, és a Ferrari biztosan csak ideiglenes megoldásként gondolna rá.

Az F1-Insider.com értesülései szerint azonban a 38 éves Fernando Alonso is kiszemelte magának a Ferrari ülését, akit pont Sebastian Vettel váltott a 2015-ös szezon előtt. A spanyol kétszeres világbajnok már többször is kijelentette, hogy készen áll a Forma-1-es visszatérésére, a Ferrari körüli bizonytalanság pedig előnyös lehet a topcsapatok egyik ülésére vadászó pilótának.

Egyes pletykák szerint még Lewis Hamiltonnak is volt egy titkos tárgyalása a Ferrarival, a télen még arról szóltak a pletykák, hogy ő, és Toto Wolff is Maranellóba teszi át a székhelyét, Wolff azonban azóta az Aston Martinba fektette be a saját pénzét.

