Alonso "hülyén" érezte magát, amiért betartotta a szabályokat

Fernando Alonso Sebastian Vettel csak a 14. helyről kezdhette meg az Osztrák Nagydíjat, mivelfeltartotta őt az időmérőn. A kétszeres világbajnok a rajtnál annak ellenére bukott egy további pozíciót, hogy jól kapta el azt. Most tőle tudhatjuk meg, mi történt az első métereken.

"A rajtnál én voltam az egyetlen, aki a belső íven tudott megelőzni másokat. Leclerc és Ricciardo elé kerültem, akik aztán az 1-es kanyarban szélesen fordultak, és elém tértek vissza. Ezt követően az előttük haladó szélárnyékának köszönhetően a 3-as kanyarig még nagyobb előnyre tettek szert" - idézte fel a történteket a 39 éves spanyol.

"Ahogy a múlt héten, most is igazságtalannak érzem a történteket. Az 1-es kanyar előtt még előttük voltam, utána pedig már 50 méterrel Ricciardo mögött. Egyedül én vettem be szabályosan a kanyart, így az ember ilyenkor kicsit hülyén érzi magát."

Alonso a versenytempóból kiindulva úgy érzi, a rosszul sikerült időmérő után is lett volna esélyük egy jó helyezés elérésére.

"Ha az első kört követően a 11.-12. helyen álltunk volna, a 7.-8. helyre is lett volna esélyünk. Az időmérőn a forgalom, ma pedig a szabályok betartása miatt veszítettünk pozíciókat."

"Az első körökben érthető, hogy kevésbé szigorúbbak a büntetéseket illetően: kevés hely van, és előfordul, hogy a bukótérbe kényszerülünk. Itt azonban egyértelműen előnyszerzés céljából történt a pályaelhagyás: senki nem volt mellettük, az esetet könnyen észre kellett volna venni" - adott hangot elégedetlenségének a spanyol.