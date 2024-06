Alonso honfitársa szerint ő egy „valódi Superman”

Alonso az év korábbi részében további két évvel hosszabbította meg szerződését az Aston Martin csapatával, ami azt jelenti, hogy 2026 végéig még biztosan a mezőny tagja lesz. Ennek köszönhetően pedig átlépi majd a 45 éves kort, és az F1-ben nem mostanság volt olyan, hogy ennyi idősen még versenyeztek pilóták.

Honfitársa, a szintén az Aston Martinnál dolgozó Pedro de la Rosa előszeretettel nyilatkozik pozitívan Alonsóról, és még mindig lenyűgözi őt, hogy miként tartja ilyen jó formában magát a veterán versenyző.

„A fickó egész életében odafigyelt magára. Az életét az autóversenyzés teszi ki. Ő szinte kizárólag a motorsportnak él és ez jelenti a különbséget. Nem jutsz el 40 éves korodig az F1-ben, ha nem vigyáztál magadra a lehető legjobb módon, Fernando viszont pontosan ezt tette” – nyilatkozta a RacingNews365-nek De la Rosa.

„Az a tény, hogy majdnem 43 éves, és 45 lesz, amikor lejár az új szerződése, miközben a további hosszabbítást sem zárja ki, mindent elmond. Már a gokartos időszaka óta ismerem, és nem látom, hogy hol van ennek a vége. Ő ráadásul olyan, hogy ha karrierje bármelyik pontján azt érzi, már nem teljesít olyan jól, akkor azonnal meg akar állni.”

„Szerencsések vagyunk, hogy Fernando már olyan korban van, hogy nemcsak magát tartja szem előtt, hanem a csapat érdekeit is nézi, és ez az, ami igazán lenyűgöz engem vele kapcsolatban.” De la Rosa is azon versenyzők közé tartozott, akik még 40 felett is versenyeztek, hiszen ő 41 volt, amikor 2012-ben a HRT-vel ment.

Alonso korábban megkérdezte tőle, milyen tulajdonságok és képességek kezdtek nála romlani, amikor elérte a 40-et. „Azt mondtam neki, hogy először a látásommal voltak bajok. Azon kezdtem gondolkodni, hogy kontaktlencsét kéne hordanom vagy ilyesmi. Nem éreztem, hogy lassabb lettem volna vagy romlott volna a reakcióidőm, de elmondtam neki, hogy először a látásomra kell odafigyelnem.”

„Erre ő azt mondta nekem, hogy nemrég megvizsgálta a szemét és 100 százalékos volt a teszten. Az édesapja sem visel szemüveget, szóval lehet, hogy ő tényleg egy valódi Superman.”

A mezőny jelenlegi bajnoka, Max Verstappen is elismerően nyilatkozott Alonsóról.