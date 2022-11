Alonso: holnap a rajtnál és az első körben „vigyázni fogok” Vettelre

A spanyol bajnok idén többször is megmutatta már, hogy 40 év fölött is megvan benne az, ami a mezőny legjobb pilótái közé helyezi őt, és az időmérő edzéseken sokszor ért el meglepően jó eredményt. Abu Dhabiban most azonban ez nem sikerült neki.

Esteban Ocon ugyan bejutott a Q3-ba a másik Alpine-nal, de ezúttal a franciák autója nem tűnt annyira versenyképesnek, mint néhány korábbi helyszínen. Alonso a következőképpen fogalmazott a kvalifikációt követően: „Boldog vagyok. Persze most nem volt meg a tempóm. Az FP3-on 13. voltam, a Q1-ből pedig 15.-ként jutottam tovább.”

„Majd jött a Q2, ahol a 11. helyet szereztem meg, a körömet pedig normálisnak éreztem. Holnap Daniel Brazíliából hozott büntetése révén a tizedikről fogok rajtolni, ami rendben van. Reméljük, hogy tudunk majd nyerni pár helyet, és a hetedik, nyolcadik pozícióban zárunk, ami általában a célunk.”

Alonso tehát holnap utoljára ül be az Alpine autójába, és ennek megfelelően azért szeretne jó eredménnyel búcsúzni tőlük. „Igyekszem élvezni minden egyes kört. Jó lenne pontszerzőként elköszönni, meglátni a kockás zászlót, de ez idén nem garantált. Holnap tehát ez lesz az elsődleges cél. A futam végén pedig jöhet egy kis gumiégetés” – jegyezte meg.

Ez a hétvége természetesen Vettel búcsújáról is szól a Forma–1-ben, a mai időmérő edzés pedig pont úgy alakult, hogy a korábbi nagy ellenfelek végül egymás mellé sorakozhatnak majd fel a rajtrácson. Alonso örült annak, hogy a német bejutott a Q3-ba az Astonnal.

„Igen, boldog voltam miatta. Nem arról van szó, hogy megpróbálunk neki segíteni, de igyekszünk figyelni rá, amikor a visszapillantóban látjuk, vagy amikor éppen gyorskörön jön mögöttünk, mert szeretnénk, hogy sima hétvégéje legyen.”

Végül pedig Alonso még megjegyezte, hogy a futamon igyekszik különös figyelmet fordítani Vettelre, nehogy ütközzenek a rajtnál vagy ilyesmi. „Ő a kilencedikről fog rajtolni, én meg a tizedikről, tehát vigyázni fogok rá a rajtnál és az első körben. Reméljük, mindketten eljutunk a kockás zászlóig.”

Egy dolog biztos: nagyon jó látni, hogy a Forma–1 közössége és pilótái összegyűlnek Vettel kedvéért, és igyekeznek neki egy olyan utolsó hétvégét biztosítani, amely emlékezetesre sikerül, és tényleg csak remélni tudjuk, hogy méltó módon alakul majd a vasárnapi lezárás.

Perez a nagyszerű csapatmunkát méltatta az időmérő, és holnap is hasonlóban reménykedik