Alonso: "Hogy visszatérek-e a Forma-1-be? Talán..."

Az idei év jövőre nézve egyik legfelkapottabb narratívája a sorozatot tavaly otthagyó kétszeres világbajnok, Fernando Alonso visszatérése. Az idei monzai futamot a McLaren vendégeként megtekintő spanyol versenyzőt időközönként összeboronálják egyes csapatokkal, de a legtöbbször a Ferrari kerül szóba vele kapcsolatban – a történet itt az lenne, hogy Vettel hagyná ott a vörösöket, és az ő helyére ülne be Alonso. Mindenesetre amikor a Sky Sports riportere megtalálta magának, elmondta, szokatlan dolog neki nézőként részt venni a futamon:

„Jó lenne ismét autóba ülni. Akárhányszor elmegyek egy versenyre, de nem vezethetek, az mindig nagyon fura érzés nekem. De a mostani év az inkább a pihenésről szól, még ha a WEC-t is csináltam az év elején, most pedig egy esetleges Dakar-körre tesztelünk. Szóval nem otthon fekszem a kanapén, de mégis kicsit távol vagyok a Forma-1-től. Így is elég pörgős életem van.”

A brit televízió riportere ezután megkérdezte tőle azt, amit mindannyian szívesen megkérdeznénk tőle, ő azonban nem akart közvetlen választ adni, amiből egy kicsit vicces eszmecsere alakult ki:

Riporter: Látunk még valaha a Forma-1-ben?

Alonso: Talán.

Riporter: Van valaki, akivel beszélsz jelenleg emiatt?

Alonso: Folyamatosan.

Riporter: Van olyan dolog, amiről mi is tudhatunk?

Alonso: Nincs.

Fernando Alonso, McLaren Fotó készítője: Glenn Dunbar / LAT Images

Alonso azért ezek után belement részletesebben is abba, miért hagyta ott a Forma-1-et, és mik azok a körülmények, amelyek mellett vállalná a visszajövetelt. De lehetséges lenne-e ez jövőre?

„Nézzük csak. Pár dolgot azért a Forma-1-en túl is át kéne nyálaznom, amiket még szeretnék megoldani. Ezek nincsenek még lefutva, mint például az Indy 500, vagy ilyenek. De 2021-ben az új szabályokkal szerintem végre összejöhet egy jó középút, ami megváltoztathatja a sorozatot. Úgy érzem, az okok, amiért tavaly itthagytam a Forma-1-et, még mindig jelen vannak, egy csapat egyeduralmáról, és a kicsit túl könnyen kiszámítható versenyekről beszélek, viszont 2021-re ezek megváltozhatnak, úgyhogy az az év egy jó lehetőség lehet.”

„Ha körbenézünk, bármelyik másik sorozatban megjósolhatatlanabb a versenyek kimenetele. Ott van a MotoGP, az Indy... Szerintem az új szabályokkal ezt akarják megoldani, kicsit kiegyenlíteni a játékteret, és hogy több esély legyen másoknak is. Az egyetlen probléma a versenynaptár. 22 verseny szinte megállás nélküli hajtást jelent, ami eléggé embert próbáló feladat, én pedig öregszem. Meglátjuk.”

