Alonso hibázott, de elégedett a "felemás" edzések után

Az idei szezonkezdés eddig nem sikerült annyira álomszerűre, mint a tavalyi, minek után Alonso és Stroll Bahreinben „csupán” a kilencedik és a tizedik helyre ért oda. A következő fordulóban, a szűk utcai pályán azonban javítottak az Aston Martin-pilóták, igaz, Stroll végül kiesett.

Fernando Alonso ellenben az erős ötödik helyen végzett, ráadásul a spanyol azt is kijelentette, hogy habár továbbra is megvan az a három tizedes hátrány a Mercedesszel és a McLarennel szemben, most már erősebbek lesznek a futamon. Melbourne egyelőre felemásan sikeredett Alonsónak.

„Az Albert Parkban mindig trükkös a pálya, ami eléggé felgumizott, és a tapadás is változik. Ez vezetett ahhoz, hogy az FP1 során a 10-es kanyarban a kavicságyon futottam át, így az ülés alatt a padlólemezt ki kellett cserélnünk.”

„A programunk emiatt egy kicsit kompromittálódott, de az FP2 simán ment, és mindent teljesítettünk, amit elterveztünk” – tért a sokkal pozitívabb második edzésre a spanyol, aki tehát a TOP6-ban zárt.

Az Aston Martin hivatalos weboldalának Alonso azt is kifejtette, hogy nem tulajdonít nagy jelentőséget az edzésen elért időeredményeknek, ám azzal tisztában van, hogy egy körön nagyon erősek lehetnek szombaton.

„Mindig elégedettséggel tölt el, ha az időeredmény-táblán elől vagyunk, de nem vonunk le következtetéseket a mai napból, mivel ez még csak szabadedzés, és még rengeteg változót kell figyelembe vennünk.”

„Rengeteg adatot kell most elemeznünk ahhoz, hogy a legjobb esélyünk legyen arra, hogy a kvalifikáción pozitív eredményt érjünk el."

Eközben Helmut Marko is elmondta a véleményét Leclerc eddigi „rendkívüli” fölényével kapcsolatban, azt azonban nem vitatta, hogy a monacói versenytempója kifejezetten erős.