Alonso: Hamilton többet köszönhet a Mercedesnek, mint ők neki

Lewis Hamilton és Fernando Alonso jól ismerik egymást. Első Forma-1-es szezonjában Hamilton pont a spanyol mellé érkezett a McLarenbe, voltak is súrlódások kettejük között, de később is többször összeakadtak.

Alonso pontosan tudja, Hamilton mire képes, de a Corriere della Serának adott interjúban beszélt arról is, hogy működik a Forma-1: „Hamilton többet köszönhet a Mercedesnek, mint ők neki. Ha nincs nyerő autód, nem tudsz sorozatban vb-címeket nyerni. Ha valaki sorban többször világbajnok, akkor annak a technikai fölény az oka.”

A veterán pilóta ezt nem csak Hamiltonon látta, hanem másokon is előtte – köztük értve magát is: „Ez történik Hamiltonnal. Ez történt előtte Sebastian Vettellel is, aki a Red Bullal sokat nyert, utána már nem tudott. Ez történt velem is 2005-ben és 2006-ban.

Alonso arról is beszélt, hogy a jövőre Alpine Racing néven résztvevő Renault csapatánál – akiknek kedden tesztelt hétvégén Abu Dhabiban – 2021-re nem, 2022-re viszont annál inkább vérmes reményei vannak.

