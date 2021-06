Alonso: Hamilton sosem volt legyőzhetetlen!

A Red Bull a Stájer Nagydíjon szerzett győzelmével képes volt arra, amire hosszú évek óta nem volt példa a Forma-1-ben – a Milton-Keynes-i alakulat zsinórban négy futamon képes volt legyőzni a Mercedest a futamgyőzelmeket tekintve.

Fernando Alonso, aki a hétvégi futamon a 8. helyről rajtolva végül a 9. pozícióban ért célba, az AS kérdésére elmondta, hogy Hamiltonnak korábban csupán a saját csapattársával kellett megküzdenie, most pedig egy olyan külső riválissal áll szemben, aki helyenként gyorsabb autóval rendelkezik.

„Ő sosem volt (legyőzhetetlen). Korábban meg kellett vernie a csapattársát, most pedig egy másik autót kell legyőznie, ami néha gyorsabb, néha lassabb nála. Ők (Verstappen és Hamilton) nagyon magas szinten vannak.”

„Amikor a Mercedes egy kicsit jobb a hétvégén, Verstappen valami különleges húz elő, hogy harcban legyen. És amikor a Red Bull jobb egy kicsit, Hamilton húz elő valamit a kalapból, hogy harcban maradjon.”

Alonso arra is kitért, hogy habár a Renault a tavalyi év során képes volt arra, hogy több alkalommal is dobogón álljon, az idei év merőben más, mint a tavalyi, ugyanis a Red Bull már két autóval van ott az élen, továbbá a Ferrari is megerősödött.

„A pódiumok, melyeket a Renault tavaly elért, jót tettek a csapat moráljának, de azokban a körülményekben a Red Bullnak gyakorlatilag csak egy pilótája volt, míg a Ferrari nem volt ott – ők a 6. helyen végeztek a konstruktőrök között.”

„A helyzet nem ugyanaz, mint ami 2021-ben van. A Red Bull két (erős) pilótával rendelkezik, a Ferrari pedig újra erős. Sokkal drágább a pódiumra kerülni, mint tavaly” – zárta le a gondolatait a kétszeres bajnok.

