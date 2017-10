Alonso: „Hamilton ellen, mint a régi szép időkben…”

Fernando Alonso nagyon élvezte a csatát Lewis Hamilton ellen Mexikóban és szerinte a McLaren nagyon nagyot lépett előre.

A spanyol világbajnok egy pontot szerzett vasárnap, de nagyot ment, és volt pár komoly csatája. Többek között Hamiltonnal is meg kellett küzdenie, és noha a brit megelőzte őt, nem adta könnyen a bőrét.

„Pozitívum, hogy pontot szereztünk, még ha csak egyet is. Nyilvánvalóan ennél többet szerettünk volna, de sajnos így alakult. A verseny bizonyos időszakában voltunk jobb helyen is, de nem tehettem többet.”

„Amikor olyan autók vannak körülötted, amik sokkal gyorsabbak nálad, nem tudsz mit tenni. Egy bizonyos pontig képes vagy védekezni, és ezt meg is tettem, de aztán úgyis elmennek melletted. Mindent megtettem, amit csak lehetett.”

„Szép dolog gyorsan menni, de amikor az autód 30, vagy 40 km/órával lassabb az egyenesben, akkor mit tudsz tenni? Semmit. Ezek nagyon nagy különbségek. És soha nem jó ilyen különbséget látni, a csapatnak és a rajongóknak sem.”

„A futamot persze összességében élveztem, mert voltak jó csatáim. Hamilton ellen volt az egyik legjobb. Erre már rég volt példa, de egy ideig fel tudtam őt tartani. Kerék a kerék ellen mentünk, mint a régi szép időkben. Szerintem ő is élvezte, bár tudom, nem abban a pozícióban szokott autózni. Remélem, hogy jövőre erre több lehetőségem lesz, és a dobogóért harcolhatok majd.”

„Ma részben a kezünkre is játszottak a dolgok, mert több Renault motorral hajtott autó is kiesett, beleértve az egyik Red Bullt. Az autónk azonban elképesztő mértékben feljött, amit az én küzdelmeim is jól példáznak. Nagyon nagy munkát végez a csapat a kasztnival.”

„Most már csak két verseny van hátra, de részben már 2018-ra tesztelünk a pályán. Jók az előjelek, és nem állunk le.”