Alonso: „Ha a Honda az első öt helyért fog harcolni, megtapsolom őket, de nem így lesz”

Fernando Alonso elismeri, a Honda egy jó tesztet abszolvált Barcelonában, ugyanakkor nem hisz abban, hogy a Toro Rossóval alkotott csomagjuk elég jó lenne a jobb helyezésekhez.

A McLaren versenyzője a Radio Marcának adott exkluzív interjút, melynek ideje alatt természetesen a Hondát is érintette, akikkel az elmúlt években nagyon sikertelenek voltak. Tekintve a jelenlegi helyzetet, nem biztos, hogy a japánok olyan nagy mértékben voltak hibásak a projekt bukásában, mint azt sejthettük.

Alonso nem sokat tudott tesztelni a McLaren-Renault-val a megbízhatósági kérdések miatt, és noha újra szeretne nyerni, ő csak maximum a harmadik negyedévben számolna azzal, hogy a dobogóért harcolhat.

„Az elmúlt F1-es szezonban három csapat is nagyon a mezőny előtt volt, és a logika azt mondja, hogy ez idén is folytatódni fog. Az elsődleges célunk az, hogy elmozduljunk a 9. helyről. Ez az az ugrás, amit keresünk. A Renault motorral azt szeretnénk, hogy közel legyünk a három nagyhoz, és az első ötben versenyezzünk a harmadik negyedévben. És, ha a dolgok jól alakulnak, akkor közel akarunk lenni a dobogós harchoz.”

Alonso örül, hogy a Honda helyett már a Renault-val dolgoznak együtt.

„A Hondával való együttműködés egy izgalmas projekt kezdetét jelentette. Az első évnek arról kellett volna szólnia, hogy adaptáljuk a dolgokat, de a következő két évben nem fordultak jobbra a dolgok. Nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy a Renault-ra váltottunk. Négy másodperccel vagyunk gyorsabbak az előző évhez képest.”

Fernando nagyon sok kritikát fogalmazott meg a Hondával kapcsolatban, de nem hiszi, hogy haragudnának rá emiatt. És abban sem hisz, hogy a Toro Rosso-Honda annyira jó lenne.

„Nem hiszem, hogy a japánok dühösek lennének rám. Semmi probléma nincs közöttünk. A téli teszteken jól mentek, de majd meglátjuk, hogy mi lesz Ausztráliában. Ha az első öt helyért fognak harcolni, akkor megtapsoljuk őket, de úgy gondolom, nem ez lesz a helyzet. Majd meglátjuk, hogy hogyan haladnak előre a versenyek leintésével. A teszt nem ugyanaz, mint amikor 21 versenyt kell teljesítened három motorral. Meglátjuk, hogy a megbízhatóság területén mi a helyzet.”

Alonso a nagy sikertelenségben is csak a jót szeretné látni.

„Nem volt könnyű az elmúlt három év, mert mindig nyerni akarsz. Nehéz volt megbirkózni azzal a ténnyel, hogy mindez nem lehetséges, hiszen az életem a versenyzésen alapul. A győzelem maga a vitamin számomra, és ha ez nincs, mindez nem egészséges. Ugyanakkor más dolgokat is tanulsz közben. Ezek az évek nyitottabbá tettek, és ha nincsenek a nehéz évek a McLaren-Hondával, akkor az Indy 500-on sem álltam volna rajthoz, valamint a WEC-ben sem versenyzem. Minden okkal történik. Azokban a bizonyos években kialakult egyfajta frusztráció, de most boldog vagyok, mert egy még teljesebb versenyző vált belőlem.”

„Nem látok okot arra, hogy pesszimista legyek a McLarennel, ami az egyik legnagyobb csapat a Forma-1 történelmében. Ugyanez igaz a Renault-ra is, mely az egyik legjobb motorgyártó. A Red Bull tavaly három versenyt is nyert ezekkel a motorokkal, és nincs ok arra, hogy ne legyek optimistább, mint korábban.”

„Mint mondtam, a cél az, hogy közelebb kerüljünk az első három csapathoz. A Mercedes a jelek szerint dominál, és nehéz lesz megközelíteni őket, de először feljebb kell lépnünk a rajtrácson, és ha továbbra is ugyanúgy uralják a sportot, akkor gratulálnunk kell nekik. De mi itt a McLarennél úgy gondoljuk, hogy képesek leszünk közelebb kerülni az első három csapathoz, ami összesen hat autót jelent a rajtrácson.”

Alonso számára elképzelhető még egy nagy visszatérés? Például a Renault-hoz, mellyel 2005-ben és 2006-ban megnyerte a bajnokságot...

„A McLarennel fogom befejezni a karrieremet. Az idő azonban még nem jött el, mert elég fitt vagyok ahhoz, hogy folytassam. Ennek van egy negatív oldala is. A Forma-1-ben nagy erőhatásoknak vagyunk kitéve. Ez sokszor durva a hátadat, a nyakadat, vállaidat és a könyöködet illetően. Ezek a testrészek szenvednek a leginkább. Ebből a hát és a csigolyák azok, amik a leginkább érintettek. Olyan vagyok, mint egy 45 éves, de nincsenek problémáim. Mindennek megvannak a pozitív, és negatív oldalai.”