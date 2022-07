Alonso frusztrált: egész hétvégén gyorsabbak voltunk náluk!

Fernando Alonso a 6. helyet szerezte meg a Hungaroringen tartott időmérőn, azonban hiába vélte úgy a spanyol pilóta, hogy egy "normális" napon örülnie kéne annak, hogy a legjobb 6 között végzett, mivel egyre kiélezettebb csatát vívnak a McLarennel a konstruktőri bajnokság 4. helyezéséért, szerinte nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen időmérőn is kikapjanak úgy, hogy ők rendelkeznek a gyorsabb autóval.

„Sajnos ez most így alakult” – nyilatkozta többek között oldalunknak Alonso az időmérőt követően. „Ennél egész hétvégén gyorsabb voltam, az autóm olyan volt, mint egy rakéta, de a Q3-ban ők (McLaren) végeztek jobb munkát.”

„Egész hétvégén gyorsabb voltam Landónál, de majd kiderül holnap, hogy el tudunk-e mozdulni innen. Daniel is egész jó formában van ezen a hétvégén, rövid és hosszabb etapokon is, szóval szoros csatára számítok holnap, de a szezon hátralévő részében is. Előzni persze nehéz lesz, a terv az, hogy egy jó rajt után megvédjük majd a pozíciónkat, de a rajtrács rossz oldaláról rajtolok (a poros íven), és egyelőre eléggé csalódott vagyok.”

Alonso szerint azzal nem magyarázhatják a rossz teljesítményüket, hogy a harmadik szabadedzésen esett az eső, mert „az mindenkinek megnehezítette a dolgát”, de szerinte az eső egyértelműen a kezére játszhat.

„Nagyon remélem, hogy holnap esni fog az eső, mert én voltam az egyetlen, aki működésre tudta bírni az intermediate gumikat” – mondta Alonso a szokásos szerénységével.

Amennyiben viszont száraz marad a pálya, nem számít sok jóra a kétszeres világbajnok versenyző, különösen azután, hogy a Mercedes hirtelen szárnyra kapott.

„Nagyon gyors autók lesznek mögöttünk, Verstappen, Perez, Lewis, ha nem fog megelőzni a rajtnál. Érdekes verseny lesz, mert egy pár autó nem a megszokott pozícióból rajtol. Nagyon meglep ez az eredmény, mert a Ferrari erősnek tűnt, míg a Mercedes látszólag szenvedett. Azt hittük, hogy még őket is legyőzhetjük. Igazából Lewis előtt vagyunk, és óriási kört rakhatott össze George, amivel övé lett a pole.”

Íme a Ferrari legújabb GT autója: