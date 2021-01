Alonso „fiatalnak” és „élesnek” érzi magát F1-es visszatérése előtt

Alonso 2018 végén intett búcsút a királykategóriának, de mint az tavaly kiderült, nem végleg. Aláírt ugyanis a Renault csapatával, amely az idei szezontól már Alpine-ként igyekszik felvenni a küzdelmet a legjobbakkal.

Ez lesz lényegében a harmadik időszaka az istállónál, célja pedig az, hogy növelje világbajnoki címeinek, valamint futamgyőzelmeinek számát. A WTF1 Podcast során megkérdezték tőle, hogy miért hagyta ott az F1-et 2018-ban.

„Más dolgok jártak akkor az eszemben, és a fejem tele volt az IndyCarral és a tripla korona elérésével. Emellett a lehető legjobb módon akartam befejezni a WEC-et is. Akkoriban a 2019-es Ausztrál Nagydíj és Sebring ütközött” – mondta Alonso.

„Meg akartam nyerni a Hosszútávú Világbajnokságot, újra meg akartam nyerni Le Mans-t, és ott volt a Daytonai 24 órás is a Cadillackel. Olyan érzésem is volt, hogy 2020-ban a Dakart is megpróbálhatom” – sorolta, hogy mi mindent érzett akkor fontosabbnak az F1-nél.

„Egyszerűen túl sok dolog volt az eszemben, ami nem F1. Akkor nem volt valami vonzó számomra a sorozat, nem azt kínálta, amit más sorozatok kínáltak. Ezért azt gondoltam, hogy »nézd, jobb itt megállni, mert nem tudom, hogy vissza fogok-e jönni a 2021-es új szabályokkal vagy sem, szóval mondjuk azt, hogy ez az utolsó versenyem«.”

Azóta persze már tudjuk, hogy Alonso úgy határozott, mégis „megpróbálja” megint az F1-es kalandot, hiába tolták el a nagy szabályváltozásokat 2022-re.

„Miután teljesítettem azon kihívások nagy részét, egyedül az Indy 500 nem jött össze, úgy éreztem, hogy ez a megfelelő idő a visszatérésre, még úgy is, hogy az új szabályok csak 2022-ben jönnek.”

„Jól érzem magam, fiatalnak érzem magam, élesnek érzem magam, szóval fussunk neki újra” – zárta lelkesen mondandóját a spanyol pilóta.

