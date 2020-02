Alonso felújítja a régi, brutálisan erős gokartját

A pletykák szerint Fernando Alonso már eldöntötte, hogy 2021-től újra a Forma-1-ben akar versenyezni, mert egyrészt hiányzik számára az ottani versenyzés, másrészt a szabályváltozások miatt lehetőséget lát arra, hogy az élmezőnyben harcoljon.

Az utóbbi időben a Renault F1 Teammel hozták szóba, ahol két bajnoki címet is nyert. Akkor azonban senki sem gondolta, beleértve a spanyolt is, hogy 2020-ban is ugyanaz a két trófea áll majd a neve mellett, amit 2005-ben és 2006-ban megszerzett.

Alonso az utóbbi időben többször is erősen utalt arra, hogy van még dolga a Forma-1-ben, így lehetséges, hogy csak egy kérdés maradt: hol tér vissza? A Ferrari is opciót jelenthet számára, mivel Sebastian Vettelnek nincs szerződése 2021-re.

Noha Alonsónak jelenleg nincsenek szerződéses kötelezettségei, talál magának tennivalót, különösen a szülővárosa, Oviedo közelében, ahol a saját sportkomplexumát igazgatja. Ehhez egy múzeum is tartozik, ahol számos relikvia van kiállítva.

Fernando Alonso Fotó készítője: Minardi Formula 1

Ezek között gokartos tárgyakat is találunk. Alonso számára a gokartozás még mindig fontos, és ezzel együtt segít a fiataloknak. A múltban többször is megnyerte a bajnokságot Spanyolországban, valamint egyéb más versenyeket.

Fernando az Európa-bajnokságban is remek eredményeket ért el, még mielőtt a formulakategóriában folytatta volna. Többek között az akkori legerősebb osztályban, a Formula A-ban is kipróbálta magát. A spanyol világbajnok a háttérben azon dolgozik, hogy a régi gépét visszaállítsa az eredeti állapotába.

Alonso több mint 20 esztendővel ezelőtt versenyzett ezzel a monstrummal. Időközben már minden szükséges elemet beszerzett a géphez, hogy azt felújítsa. Az F1-es bajnok azt mondta, teljesen helyre fogja állítani a korábbi versenygépét, amivel egykor a Formula A-ban állt rajthoz.

Maga a motor nem volt túl megbízható, de az élvezet mindenért kárpótolta a versenyzőt. Ezt a bizonyos motort még 1999-ben adták ki, ami az utolsó szezont is jelentette. Alonso imádta, hogy ilyen magas fordulaton használhatta a munkaeszközét, és most az a célja, hogy az újra életre keljen.

