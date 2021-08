Alonso: fél kézzel is legyőzném a 23 éves énemet

A kétszeres világbajnok Forma-1-es pilóta 2021-es visszatérése előtt természetesen kételkedtek az emberek abban, hogy mire két képes a kétéves kihagyását követően, és a szezon első két versenye még nem is úgy sikerült, ahogyan azt eltervezte.

Alonso is elismerte, hogy Daniel Ricciardóval ellentétben neki az jelentett problémát, hogy „leszokjon” a McLarennél alkalmazott vezetési stílusán, és azt is elismerte, hogy így kicsit tovább tartott, mire felvette a ritmust az Alpine-nál, azóta azonban nem igazán érti, miért lepődtek meg azon, milyen szinten tudott teljesíteni – például a Magyar Nagydíjon is.

„Amit én érzek, az valószínűleg szembemegy azzal, amit az emberek látnak a sporttal kapcsolatban, valószínűleg a közösségi oldalakon látottak miatt is, ahol úgy néz ki, nem tudják összeegyeztetni a kort az elért eredményekkel” – mondta Alonso még a Magyar Nagydíj előtt.

„Ez nem olyan, mint a Tour de France, az olimpia vagy a foci, ahol 23 évesen nyújtod a csúcsteljesítményedet. Ha most versenyeznék a 23 éves énemmel, félkézzel is elverném.”

„Nem úgy működik itt, hogy minél fiatalabb vagy, annál gyorsabb is leszel, a stopper nem így működik a motorsportokban. Vannak emberek, akik új neveket akarnak látni, új reménységeket, elegük van már a minden hétvégén látott nevekből.”

„Én azonban úgy gondolom, hogy nagyon sokáig fogok még versenyezni, ha a Forma-1-ben, még jobb, ha nem, akkor majd megpróbálkozok az azon kívül álló kihívásokkal, hogy minden idők legsokszínűbb pilótájává váljak.”