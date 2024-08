Alonso felfedte a Forma–1 utáni „példátlan kívánságlistáját”

A kétszeres spanyol bajnok monacói futamgyőztesnek mondhatja magát, a Le Mans-i 24 órás viadalt pedig kétszer is meg tudta nyerni, így már csak az Indy 500-as győzelem hiányzik a tripla korona megszerzéséhez.

Erre az autósport történetében eddig egyedül Graham Hill volt képes, így mindenképpen hatalmas eredmény lenne, ha valaki más is meg tudná ismételni ezt a bravúrt. Alonso 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is próbálkozott Indianapolisban, de először műszaki hiba miatt kiesett, majd nem tudta magát kvalifikálni a versenyre, végül pedig 21. lett.

Igazán közel tehát egyszer sem került a sikerhez, és talán már nem is fog, hiszen saját elmondása szerint nem valószínű, hogy fog még próbálkozni az Indy 500 megnyerésével. A Dakar-rali viszont már más kérdés, hiszen ott 2020-ban a Toyotával indult, és már akkor is elmondta, hogy szeretné újra megpróbálni.

„Mindig vannak elérhető dolgok. Most a Forma–1 jelenti a fókuszt számomra, és szeretném megnyerni a világbajnokságot az Aston Martinnal. Az lenne karrierem és valószínűleg életem legnagyobb eredménye” – mondta az istálló hivatalos weboldalán Alonso.

„A Dakar-rali megnyerése eközben továbbra is a kívánságlistán van. Természetesen ott van az Indy 500 is, de nem vagyok benne biztos, hogy a jövőben meg fogom még próbálni, a Dakart viszont igen. Példátlan lenne megnyerni az F1-es bajnoki címet, a Dakart és a Le Mans-i 24 órást” – állította fel a saját tripla koronáját a spanyol.

„Minden ugyanahhoz a tényezőhöz vezethető vissza: folyamatosan fejlődni akarok. Mindig is az motivált a karrierem során, hogy jobbá váljak. Sosem vagyok elégedett az aktuális helyzetemmel. Jobb akarok lenni holnap, és jobb akarok lenni a következő héten és hónapban is. Ezért is vezetek már ilyen régóta.”

Alonso számára a különböző kategóriák különböző élményeket és tapasztalatokat is szolgáltattak, és megtanították arra, hogy mindig alázatosnak kell lenni. „Sok mindent tanultam más sorozatokban és kategóriákban. Úgy kell hozzáállnod egy új szakághoz, mint amilyen az Indy 500 vagy a hosszútávú versenyzés, hogy a nulláról indulsz.”

„Azért van erre szükség, mert amit az F1-ben megtanultál, az például a vezetési stílus terén nem alkalmazható az Indy 500-on, Le Mans-ban vagy a terepraliban. Amikor megvetetted a lábad az F1-ben vagy bármilyen sportban, akkor könnyű abba a csapdába esni, hogy nem fejlődsz, nem tanulsz új dolgokat, mert azt hiszed, már mindent tudsz.”

„Alázatosnak kell azonban lenned a hozzáállásod terén, és úgy kell kezelned, mintha ismét kezdő vagy újonc lennél. Minden információt magadba kell szívnod, melyeket a széria specialistái nyújtanak számodra. Ez jobb F1-es versenyzővé tett engem. Azt nem tudom pontosan, milyen területen vagy miben javultam, de az biztos, hogy a más sorozatokban tanultak révén jobb pilótá vált belőlem” – jelentette ki Alonso.

Ha már más sorozatok, a NASCAR bajnoka meg azt jelentette ki, hogy jobb versenyző Max Verstappennél.