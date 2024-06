Alonso: „Fájdalmas”, hogy egyetlen kanyarban veszítettem el a pole-esélyt

Az Aston Martin az utóbbi hétvégéken egyáltalán nem mutatott jó formát, és már-már úgy tűnt, visszaestek az erősorrend hatodik helyére. Montreálban most ehhez képest sikerült ismét erősebb kvalifikációt futniuk.

Alonso hatodik lett, 0,228 másodperccel elmaradva George Russell idejétől, és Lance Strollnak is sikerült beverekednie magát a Q3-ba. Mivel ennyire kicsik voltak a különbségek, így több pilóta is azon tűnődött, mi lett volna, ha kicsivel jobb kört tud összerakni a Q3-ban.

Alonso például különösen frusztrált volt, mert úgy érezte, a Russellhez mért hátrányát rögtön a 4,3 kilométeres kör elején szedte össze. „Trükkös időmérő volt mindenki számára a szél és a csepergő eső miatt. Ilyenkor mindig veszítesz némi önbizalmat, és arra gondolsz, hogy senki sem futott tökéletes kört.”

„Nálam is ez volt a helyzet. Nem raktam össze mindent a Q3-ban, így amikor látod, hogy csak két tizedre vagy a pole-tól, az kissé fájdalmas tud lenni.” Amikor arról kérdezték, hogyan bukta el ezt az időt, a spanyol veterán így válaszolt: „Mindent a 2-es kanyarban. Annyira túlkormányzott lett az autó, hogy arra gondoltam, talán megszakítom a kört.”

„Végül folytattam és hatodik lettem, szóval ha két tizeddel pole-ban lehettem volna, akkor tényleg minden ott ment el. Utána nagyon agresszíven vezettem, hogy visszanyerjem az időt.” Alonso ettől függetlenül eddig sokkal pozitívabbnak érzi ezt a hétvégét, és szerinte ez a teljesítmény nem is a semmiből jött.

„Úgy vélem, mostanra már teljesebb képet kaptunk az autóról, ezért kicsikét jobb hétvégére is számítottam itt. Már pénteken is magabiztosabbak voltunk. Az előző két hétvégén a Q1-ben búcsúztunk, szóval a futamnak vége is volt. Most viszont a hatodik és kilencedik helyről indulva jó esélyünk van a pontszerzésre.”

Így fest a Kanadai Nagydíj rajtrácsa, kezdés magyar idő szerint 20 órakor.