Alonso: ez a verseny két vagy három másikkal ért fel

Ugyan a kétszeres bajnok esetében egy pillanatig még az sem volt biztos, hogy el tud indulni a versenyen, hiszen a pályára kivezető körén kicsúszott az egyik kanyarban, és kissé meg is törte autójának elejét, azért végül csak célba ért, Kimi Räikkönen kizárását követően pedig megszerezte első pontját visszatérése után.

Túl sokat a közvetítés során nem láttuk őt, mivel a futam legnagyobb részében csak a mezőny második felében csatázott, de azért elmondása szerint így sem volt rossz futam ez számára, hiszen rengeteg tapasztalattal és élménnyel lett gazdagabb Imolában.

„Közel voltunk a pontokhoz, de boldog vagyok azzal, ahogyan a futam alakult, és emlékeznem kell arra is, hogy ez az első, amelyet befejeztem, tehát ezeket a tapasztalatokat és benyomásokat most szépen zsebre teszem és ott is tartom őket” - nyilatkozta Alonso még a 11. hely tudatában.

„Minden egyes körrel úgy érzem, hogy magabiztosabb leszek, és folyamatosan tanulok is. Fontos volt, hogy célba tudjunk érni, főként a nehéz körülmények között, amelyek a verseny elején és a közepén voltak. A mai viadal kettőt vagy hármat is kitett a kihívások terén.”

Még több F1 hír: Russell: Talán egy másik pilótára nem húzta volna rá Bottas...

Alonsótól azt is megkérdezték, hogy mi volt a legjobb dolog a versenyében. „Mindenből vennék egy kicsit: a rajt nehézsége, a pálya állapotának felmérése. Nem volt gyakorlás. Az embereknek meg kell érteniük, hogy amikor egy teniszmeccset játszol a Roland Garroson vagy Wimbledonban, akkor előtte kicsit gyakorolsz azon a borításon és alkalmazkodsz hozzá.”

„A Forma–1-ben volt három napunk Bahreinben, másfél nap egy versenyzőre, aztán kezdődhet is a világbajnokság. Ez olyan, mintha az olimpiára indulnál gyakorlás nélkül” – élt egy általa korábban már felhozott hasonlattal a spanyol az imolai esős helyzet kapcsán.

„Már az első körök során sokat tanultam, de a futamon végig jöttek az olyan dolgok, amelyeket csak ilyen helyzetben tudsz gyakorolni. A biztonsági autó, a piros zászló…”

„Én ezt elfogadom, és már magabiztosabb vagyok az autóban. Az első körben még nem éreztem olyan jól magam, mint a 63.-ban, és ez minden nap így alakul. Amikor felkelek, még nem tudok annyit, mint amikor lefekszem.”

A következő hetek folyamán azért már valamivel sűrűbben fognak jönni a versenyek, így Alonso is abban bízik, hogy a tanulási folyamata is tovább fog folytatódni, de azért lassacskán a pontszerzést is elfogadná.

Amelyet végül meg is kapott, bár nem feltétlenül úgy, ahogyan szerette volna. A futam után kiderült, hogy Kimi Räikkönen is büntetést kapott, így pedig Alonsoé lett az utolsó pontszerző, azaz a tizedik hely!

Ebben több volt összességében a Red Bull számára a csapatfőnök szerint