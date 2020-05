Alonso és Vettel sem hibáztatható, mert soha nem kaptak domináns autót a Ferraritól?

Messze nem úgy indult a Ferrari és Sebastian Vettel kapcsolata, mint az ahogyan várhatóan véget fog érni. Valami megtört a versenyző és a legendás csapat között. Egy ideje már a levegőben lógott a bejelentés, ami az előző héten futott be, miszerint a négyszeres világbajnok 6 év után elhagyja Maranellót.

Vettel hatalmas motivációval és nagy tervekkel érkezett meg a Ferrarihoz 2014 év végén. A német erősen mutatkozott be, és hosszú idő után újra futamot nyertek az olaszok. Akkor sok rajongó mondta azt, hogy Fernando Alonso távozásával, és a német érkezésével helyreálltak a dolgok.

Ez azonban nem egészen így volt, és 2016-ban egy újabb visszaesés következett. Ez elsősorban annak volt betudható, hogy a Ferrari ideje korán az új szabályokra kezdett el koncentrálni, és 2017-re egy olyan csomagot álmodott meg, amivel harcban lehettek a címért, akárcsak 2018-ban.

2017 volt az első olyan év, amikor Vettel egyre több kemény kritikát kapott, már az olasz sajtótól is. 2018-ra még rosszabbá vált a helyzet, míg 2019 az abszolút mélypontot jelentette, talán lelkileg is. Charles Leclerc megérkezésével 180 fokos fordulatot vettek a dolgok, és akkora nyomás alá helyezte a csapattársát, mint még soha.

A fiatal monacói a sokkal kisebb tapasztalata ellenére meggyőzőbb teljesítményt nyújtott, előrébb végzett a bajnokságban, és meghosszabbíthatta a szerződését. Az egy újabb jel lehetett arra, hogy Vettel egyre távolabb és távolabb kerül a Ferraritól.

A helyét Carlos Sainz Jr. veszi át 2021-től, és miután a McLaren bejelentette Daniel Ricciardo érkezését, valamint a Red Bull egyértelművé tette, nincs helyük Vettelnek, a Mercedes maradhatott az egyetlen erős opciója a rekordernek. Toto Wolff, a Mercedes csapatának főnöke nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy leszerződtessék Vettel, de nagyobb az esély a visszavonulására, vagy arra, hogy szünetet tart.

Turrini, aki az egyik legnevesebb bennfentes, és az évek során sok fontos információt osztott meg a Ferrariról, most a hivatalos blogjában azt írja, hogy Vettel nem hibáztatható azért, mert a csapata nem nyert bajnokságot, ahogyan Alonso sem.

Az olasz felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy Vettel nyilvánosan kijelentette, jobban örült volna Räikkönen megtartásának, és talán Leclerc karrierje sem sérült volna, ha a 2019-es szezonban az Alfa Romeo versenyzője marad. Nem teljesült a német kívánsága, és ez lehetett az a pont, amikor már nem egy vitathatatlan versenyzőként tekintettek rá.

Turrini személyes véleménye, hogy a Ferrari helyesen cselekedett, amikor nem hallgattak Vettelre, látván Leclerc teljesítményét, aki a második F1-es szezonjában 7 rajtelsőséget és több pontot gyűjtött a csapattársánál. A szakértő feltette a kérdést, hogy hasonló megtörténhetett volna Michael Schumacher időszakában, ha azt mondja a német legenda, meg akarja tartani Eddie Irvine-t a csapattársának. "Nem."

Turrini szerint Charles nagyszerű dolgokat csinált az első ferraris évében, amivel meggyőzte a vezetőséget, így ő lett a kiválasztott, és az a pilóta, aki köré a Ferrarit építhetik a következő években. Elkann, Camilleri és Binotto is támogatta a Ferrari új ciklusát, de állítólag a csapat főnöke, többek között a vírushelyzetet is figyelembe véve szerette volna, ha még egy évig Vettel a csapatnál marad.

Vettel azonban hosszú távú elkötelezettséget kért, mivel egyenlő alapok mellett akart Leclerc ellen küzdeni, egyértelművé téve, hogy semmivel sem kevesebb a monacóinál, de egyik fél sem akarta elfogadni a másik feltételeit, és a jó emlékek megtartása érdekében megállapodtak abban, hogy véget vetnek a partnerségnek.

Turrini szerint Alonso és Vettel nem hibáztatható amiatt, hogy a Ferrari 2010 és 2020 között egy világbajnoki címet sem szerzett velük, mivel a csapat ebben az időszakban ugyan rendelkezett győztes autókkal, dominánssal soha, ellentétben a Red Bullal és a Mercedesszel.

Az olasz a sorai végén elmondta, versenyzőként és emberként is kedveli Vettelt, miközben tudja, hogy mennyire nyerni akart a Ferrarival, valamint mindent meg is tett ezért, és hosszú ideje sajnálja a 2018 nyarán történteket (Hockenheim...), de így is hálás neki. „A sors nem mindig kegyes a csodálatosan kedves emberekkel.” - mondta a quotidiano.net hasábjain.

