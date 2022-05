Alonso és Ocon – mester és tanítvány

A francia gárda két versenyzője remek kapcsolatot ápol egymással. Ocon „legendaként” írta le Alonsót, akit Michael Schumacherhez és Ayrton Sennához hasonlít, sokan azonban előzetesen arra számítottak, hogy a fiatal versenyző talán küszködni fog rutinos márkatársa mellett.

Luca de Meo viszont egyáltalán nem így látja a helyzetet. Amikor azt kérdezték tőle, hogy Alonso milyen negatív hatással lehet esetleg Ocon fejlődésére, az olasz nem értett ezzel egyet, és szerinte versenyzői között egy igazi mester és tanítványa kapcsolat van.

„Látni lehet, hogy milyen a csapatszellem nálunk. Erre jó példa volt Imola, ahol csak egy továbbfejlesztett padlólemezünk volt, de mi azt nem Oconnak, hanem Alonsónak adtuk, aki eddig balszerencsés volt” – mondta De Meo a Corriere dello Sportnak.

„Tavaly Esteban meglátta, hogy remek lehetőségek rejlenek abban, ha összedolgozik Alonsóval. Egy klasszikus tanár-diák dinamika ez, az információcsere pedig továbbra is folytatódik. A pilóták hősök, akik semmire sem mennek a csapat nélkül. Amikor úgy tűnt, hogy éppen összeakaszkodtak, valójában akkor is egymást sarkallták jobb teljesítményre.”

Az Alpine tempója egyébként idén többször is ígéretesnek tűnt, de eddig különböző okok miatt nem tudták azokat az eredményeket hozni, melyek talán benne lennének az autóban. De Meo pedig az esélyeiket illetően próbál realista maradni.

„Sikerült több fontos figurát is leigazolnunk vagy más pozícióba helyeznünk. Azt gondoltam, talán egy évbe is beletelik, mire minden összeáll. Mi viszont nem szórakoztunk, mindig is volt tervünk: egy homogén csapatot akarunk létrehozni.”

„Az elején ez talán még hiányzott. A harmadik helyért harcoló titulust pedig kívülről ragasztották ránk.” Hiába kérdezték azonban meg tőle, hogy akkor mik a reális célok most az alakulat számára, ő inkább nem akart belemenni semmi konkrétumba.

„Mindenkit olyan helyzetbe akarunk hozni, hogy mindent kihozhasson magából. Én inkább óvatos vagyok azokkal, akik azt magyarázzák, hogy mikor és miért lesznek világbajnokok” – szúrt talán oda néhány riválisának a végén Luca De Meo.

