Alonso és Magnussen is a fekete-narancssárga zászló ritkább használatát szeretné

A Haas pilótájának, Kevin Magnussennek idén eddig háromszor lengették a fekete-narancssárga zászlót sérült szárnyvéglapok miatt. Ez azt jelenti, hogy ki kellett jönnie az autót megjavíttatni, és miután az Amerikai Nagydíjon egy Red Bullról és egy Alpine-ról is szakadt le alkatrész, a csapat óvást nyújtott be.

A Perezzel kapcsolatos óvást azonnal lesöpörte az asztalról az FIA, de a Fernando Alonso jobb visszapillantója miatti tiltakozást kezdetben elfogadták, majd a Mexikói Nagydíj előtt azt is elutasították, de pusztán formaságok miatt és aggodalmukat fejezték ki, hogy Alonsónak nem mutatták fel a zászlót.

Az indoklásban a versenybírák jelezték, hogy a hasonló ügyek figyelésére és kivizsgálására szóló folyamatot vezessen be a szövetség, akik a fekete-narancssárga zászló használatára alkotott szabályok felülvizsgálatát is megkezdték közben.

Alonso a Mexikói Nagydíj előtt elmondta, a versenyigazgatónak kellene közbelépnie, ha egy versenyző egyik alkatrésze sérült: „Az autóban sokszor azt sem tudjuk, mi az, ami sérült, melyik alkatrészek azok, amik le fognak esni. A versenyigazgatóra támaszkodunk és próbálunk olyan gyorsan menni, ahogy tudunk.”

„Lehet, hogy gyakrabban kéne a zászlót használni, vagy nem, ezt az FIA-nak és a csapatoknak kell eldöntenie. Szerintem az utóbbi 40-50 évben sokat változott a Forma-1, annyi aerodinamikai elem van, ami nagyon fontos a versenyeken, szóval erről normális szabálynak kellene lennie.”

Azonban úgy gondolja, többen fognak inkább kiszállni a versenyből, hogyha a fekete-narancs zászló használata gyakoribb lesz: „Amikor látod a fekete-narancs zászlót, akkor ki kell állnod és valószínűleg fel is kell adnod a versenyt, mert ezeknek az elemeknek a nagy része nehezen javítható. Talán az első szárny az, amit egyszerű, de a többit nehéz.”

Magnussen korábban kritizálta a döntést, hogy belengették neki a fekete-narancssárga zászlót, szerinte, ha őt büntetni kell ilyen enyhe kihágásokért, akkor a többieket is: „Ha a biztonság a fontos, akkor legyen a biztonság az első. Én teljesen megértem. De én akkor is boldog vagyok, hogyha az FIA hagy minket lifegő alkatrészekkel versenyezni.”

„Szerintem egy kicsit túlzó, hogy az ilyen kis elemek miatt is kiintenek minket a bokszban. Hogyha az egész első szárnyat alig tartja valami, akkor megértem. De mondom, én minden megoldással elégedett vagyok, ha mindenkire ugyanúgy vonatkozik.”

„Austinban egyáltalán nem vonatkozott mindenkire. Engem idén háromszor intettek ki. Nem elég, hogy dühös vagyok magamra, amiért megtörtem a kocsit, még vannak ezek a zászlók is és nem igazságos, hogy Austinban azt látom, hogy jó pár autó sérülten versenyez és nekik nem lengetik.”

„Én jobban örülnék neki, ha kicsit szabadabbak lehetnénk, hogy egy kisebb koccanás után is minden oké legyen. Egy leesett szárnyvéglapot az ember szinte nem is érez. Az autó utána is gyors és tud versenyezni.”

„Azt az érvet megértem, hogy valakit fejbe találhat, de nem hiszem, hogy ez az alkatrész akkora, hogy bárkiben kárt okozzon. Ráadásul akár az is lehet, hogy egy ilyen sérült alkatrész nem is szakad le. Mindenesetre, vonatkozzon mindenkire ugyanaz.”

Ekkor fog eldőlni Mick Schumacher sorsa.