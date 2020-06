Alonso és Hamilton is mérhetetlenül aprólékos: a legnagyobb profik

Heikki Kovalainen mindkét világbajnokkal dolgozott együtt. Fernando Alonso mellett tesztpilóta volt a Renault-nál, addig Lewis Hamiltonak a csapattársa is volt két éven át a McLarennél. A finn a Beyond The Grid podcast-műsorban beszélt arról, hogy miben egyezik a két bajnok.

Még több F1 hír: Kovalainen vallomása a Hamilton elleni csatájáról, aki talán minden idők legjobbja

„Nyilvánvalóan mindketten rendkívül gyors versenyzők voltak. Mindig emlékezni fogok azokra a tesztnapokra, amikor külön dolgoztunk, és általában 3 napig vezethettem egy másik autót, majd Fernando és Fisi cseréltek egy másikkal. Valójában elég gyakoriak voltak az igazán jó tesztprogramok.”

„Volt egy nap, amikor 22 új szett gumit kaptam, és Fernando némi első szárny összehasonlítást végzett, vagy valamilyen motor-megbízhatósági tesztet. Szóval valami ilyesmit, így az időim elég jónak tűntek, és valószínűleg nem néztem igazán utána az adatoknak, hogy láthassam az igazságot.”

„Sokszor éreztem azt, hogy nagyon versenyképes vagyok Fernandóhoz és Fisihez képest, de megfeledkeztem arról a tényről, hogy míg nekik 4 szettjük volt, addig nekem 22 szett lágy... Valószínűleg kissé túlgondoltam a dolgokat. A rövid etapok mindig érdekesek voltak. Jó gumik voltak, nem mindegyik, de többségében igen. Nagyon jó gumik is voltak, és néhány esetben használhattam az extra fordulatot a motoron. Azok mindig nagyon izgalmas idők voltak.”

„Két olyan versenyzőről beszélünk, akik nagyon jó mérnöki képességekkel is rendelkeznek. Mindketten nagyon aktívak voltak a visszajelzések kapcsán. Ez olyasvalami volt, amit figyelmen kívül hagytam a karrierem során. Időnként az sem zavart, ha valamilyen gomb nincs a helyén, vagy ha valami nem tökéletes a kormánnyal.”

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Emlékszem, amikor megérkeztünk egy tesztre, és a fékegyensúlyt kezelő rendszer a pilótafülke másik oldalára került. Meglepődtem, és nem értettem, hogy ez miért történt. Lewis akarta, hogy ez így legyen, így mindkét autónál megcsinálták ezt, ugyanazokkal a pótalkatrészekkel, és így tovább...”

„Soha nem gondoltam az ilyen dolgokra, és valójában ez nem volt egy rossz változtatás, de tényleg nem gondoltam rá. Ők mindketten olyan srácok, akik a kis részletekbe is belementek. Néhány apró gomb is megváltozott, és ennek többségében értelme is volt. Mindketten nagyon figyeltek a részletekre. Az évek során ez nemcsak a pályán dolgozó mérnöki munkákról szólt, hanem a gyárban lévőkről is. Rendelkeznek azzal a tudással, ami alapján kitöltik ezeket a kis részeket.”

„Amikor Fernando mellett voltam tesztpilóta, mindig nagyon agresszív, és kegyetlen volt, valamint közvetlen visszajelzéseket adott a csapatnak. Ő sokkal inkább egy latin személyiség. Lewis mindig udvariasabb volt, még akkor is, amikor nem volt elégedett a dolgokkal, és változtatásokra volt szüksége.”

„Udvariasan meg tudta tenni ezeket a dolgokat, addig Fernando sokkal közvetlenebb volt... Szóval ez a háttérből is származik, tudhatjuk, hogy Lewis és Ron éveken át dolgoztak együtt. Kicsit látni lehetett benne Ront, addig nézzük meg Fernandót is Flavio kapcsán...”

Ajánlott videó: