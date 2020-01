Alonso érkezhet Ricciardo helyére, aki felajánlotta magát a McLarennél

Megannyi okunk van arra, hogy várjuk a 2020-as idényt a Forma-1-ben. Egyrészt a szabályok stabilak maradnak, így a csapatoknak nem kell egy teljesen új autót építeniük, bár az Alfa Romeo és a McLaren megtette ezt. Másrészt a tavalyi gumik maradnak használatban, amihez már hozzászokhatott a mezőny.

Még több F1 hír: Brutális: úgy előzget a versenyen, mintha csak egy játékban lenne

Ezzel együtt azt a tényt is idevehetjük, hogy a 2019-es év végén a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari nem volt túl messze egymástól. Ez pedig nagyon jó alapot teremthet arra, hogy a három top-csapat, és legalább három top-pilóta harcoljon a címért.

2021-től nagyon komoly változások lépnek érvénybe a Forma-1-ben, és talán a mezőny is át fog alakulni. Az egyik főszereplő Daniel Ricciardo lehet, akinek szintén nincs szerződése a következő évre, és már nagyon szeretne egy győztes autót.

Ricciardo a saját döntése részeként hagyta el a Red Bullt, ezzel nemet mondva az élmezőnyre, mivel a Renault messze gyengébb az osztrák világbajnok csapatnál. Az első közös évük nehezebb és sikertelenebb volt a vártnál, és ha 2020-ban nem tudják meggyőzni az ausztrált, akkor lehetséges, hogy a tapasztalt pilóta továbbáll.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A pletykák szerint Ricciardo a Mercedesszel és a Ferrarival is tárgyalásban áll, de a McLaren-Mercedes is opciót jelenthet, akik 2018-ban ajánlatot tettek neki. A britek azonban a jelek szerint ragaszkodnak a Sainz-Norris duóhoz, de a spanyolnak és a honfitársuknak sincs kontraktusa jövőre. A korábbi pletykák arról is szóltak, hogy a Ferrari elhozná Sainz-t Charles Leclerc mellé, ha Sebastian Vettel távozik.

A spanyol AS jelentése szerint Ricciardo már felajánlotta magát a McLarennél, ami egyfajta „B” opció lehet számára, ha a Mercedes és a Ferrari ismét nemet mond. Az esély adott lehet, mert Bottas és Vettel helye sem betonbiztos.

Ez nyithatja meg az utat Alonsónak a Renault-hoz, ahol 2005-ben és 2006-ban világbajnoki címet nyert. A spanyol továbbra is nyitott az esetleges visszatérésre, de elmondása szerint csak akkor mondana igent, ha valóban látja a potenciált az újabb címszerzésben.

Ez egyszer már nem működött számára a McLarennél, és jelenleg a Renault sem tartozik a favoritok közé, de 2021-től annyira más lesz a sport, hogy akár a franciák is meglepetést okozhatnak. Arra azonban nagyobb az esély, hogy Fernando Alonso ismét rosszul dönt.

Számára biztosabb opció lenne a Mercedes és a Ferrari, de mindkét csapatnál megvan a saját favorit Hamilton és Leclerc személyében. A nagy kérdés, hogy a hatszoros világbajnoknak sikerül-e megállapodást kötnie a németekkel. Ha Ferrarihoz megy, akkor a Mercedesnél még Alonsónak is lehetne helye Bottas, Ricciardo vagy a fiatal Russelll csapattársaként.

A Renault-nál 2021-re egy ülés már elkelt, mivel Esteban Ocon több évre írt alá. A fiatal francia idén tér vissza a rajtrácsra, és Ricciardo csapattársaként sokat bizonyíthat. Jelenleg azonban még mindig 15 szabad ülés van a következő szezonra.

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy megkapjuk Ott Tänak hatalmas bukásának belsőkamerás felvételét. A Monte Carlo Rali történetének egyik legnagyobb incidense.