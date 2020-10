Alonso: én vagyok a családban a kakukktojás

Fernando Alonso 39 évesen fog visszatérni a Forma–1 mezőnyébe 2021-ben. A spanyol nem fél a versenytársaktól, hiába vannak közöttük nála jóval fiatalabbak is. Végtére is, ő sosem volt híján a magabiztosságnak.

„Ha az emberek azt gondolják, hogy én vagyok a legteljesebb pilóta, akkor egyet kell értenem velük” – mondja a spanyol teljes meggyőződéssel. „Én elég jónak érzem magam. Szerintem minden aspektusból 9 pontot adnék magamnak a 10-ből.”

„Lehet, hogy van egy gyorsabb versenyző egy adott napon az esőben, lehet, hogy van nálam gyorsabb pilóta szombaton. Biztosan lesz valaki, aki jobban teljesít, de nincsenek sokan” – jelentette ki magabiztosan Alonso.

Ő úgy véli, hogy „közel van a csúcshoz” sok szempontból és számos körülmény között, és még egy párhuzamot is vont a kerékpározással: „Ha egy országúti kerékpáros 9,5-es a hegyekben, 9,5-es az időfutamokon és 9,5-es a sprintekben is, akkor ő fogja hazavinni mindhárom trikót.”

Természetesen a sokéves tapasztalata rengeteget segített neki ebből a szempontból. „Amikor V10-es motor volt az autókban, akkor ott voltunk. Amikor V12-eseket használtak, akkor is ott voltunk, csakúgy, mint amikor Michelin, Bridgestone és Pirelli gumikkal mentünk. Amikor az időmérő csak egyetlen körből állt, akkor is ott voltunk, de amikor egyórás volt, akkor is.”

Alonso számára az is fontos volt, hogy több másik szériában, köztük a 2020-as Dakar-ralin is kipróbálta magát. „Pozitív meglepetés volt, amikor a legjobb ötben tudtam végezni. Amikor debütáltam a hosszútávú versenyzésben, és olyan időket értem el, mint a többiek, az is meglepett engem bizonyos szinten.”

A spanyol persze az Indy 500-on is elindult és számára „pozitív élmény volt, hogy vezethettem a versenyt az első oválpályás futamomon 2017-ben” – emlékszik vissza a Forma–1-en kívüli kalandjaira a kétszeres világbajnok.

„Felfedezed önmagad, látod, hogy olyan pilóta vagy, aki minden szituációhoz alkalmazkodik, minden autóhoz és kategóriához. Ezt próbálod kihasználni. Így jobban megismered a határaidat is, de próbálod elrejteni őket, hogy az ellenfeleid ne lássák. Az utóbbi időben tehát sokat tanult magáról, és ezek a kalandok megmutatták neki, hogy mit képes még mindig elérni.

„Én egy harcos vagyok, semmit sem veszek biztosra. Most is lehetnék otthon, és nézhetném a futamokat a TV-ben, vagy vezethetnék évente egyszer csak szórakozásból. Én viszont ismét meg akarom próbálni, sosem adom fel, és harcolok tovább” – hangzott Alonso motivációs beszéde önmaga felé.

„Amikor hatodik vagyok, és van hátra még tíz kör, a fejemben mindig arra gondolok, hogy a dobogós hely még elérhető. Nem tudom kikapcsolni ezt magamban, nem érem be kevesebbel, mindig kicsivel többet akarok. Ambiciózus vagyok.”

Azt azonban nem tudja megmondani, hogy honnan jön számára ez a féktelen ambíció: „Sokat gondolkoztam már ezen. A szüleim nagyon csendesek, nem igazán versengő alkatok. A nővérem és a legjobb barátaim is nagyon nyugodt emberek.”

„Senki sem örökölte meg vagy lett ennyire versengő karakter. Én vagyok a kakukktojás a családban. Az életem csak a versenyzésről szól, bármit is csinálok. A barátaimmal, odahaza, még a szupermarketben is, ahol gyorsan elhappolom a tejet valaki más elől. Mintha ez egy játék lenne az életemben” – zárta a személyesebb hangvételű mondandóját a jövőre visszatérő Alonso.

