Alonso ellentmondásos büntetése után szabályt módosított az FIA

Fernando Alonso a 2023-as Szaúd-arábiai Nagydíjon azért kapott 5 másodperces büntetést, mert oldalirányban kilógott a rajtkockájából – az Ausztrál Nagydíj előtt 20 centivel ki is szélesítették a rajtkockákat, hogy kicsit megkönnyítsék a pilóták dolgát.

A spanyol pilóta a biztonsági autós fázis alatt töltötte le az 5 másodperces büntetését, amit azonban a verseny és egy második vizsgálat után szabálytalannak ítéltek a versenybírók, hiszen az Aston Martin hátsó emelője hozzáért Alonso autójához.

Az Aston Martin azonban sikeresen bizonyította, hogy 7 korábbi esetben a Mercedes, Alpine, AlphaTauri, Haas és McLaren szerelői is hozzányomták az emelőt az autóhoz, azonban azokat mégsem minősítették szabálytalannak.

Az FIA elismerte, hogy a szabály szövegezése és a korábbi precedensek ellentmondanak egymásnak, ezért Alonso visszakapta a harmadik helyét és belengették, hogy gyorsan pontosítani fogják a szabályokat.

Ez már az Ausztrál Nagydíjra megtörtént. Miután pénteken még a csapatok sportigazgatóival is egyeztetett az FIA, tisztázták, hogy az első és a hátsó emelő sem érhet hozzá a versenyautóhoz a boxutcában, amíg az az időbüntetését tölti.

Ettől függetlenül a szárazjeges hűtőket továbbra is odatarthatják az autók légbeömlőihez, amíg azok nem érnek fizikailag az autóhoz, továbbá megerősítették azt is, hogy a csapatok tömbösíthetik a büntetéseiket, tehát egy 5 és egy 10 másodperces büntetést egyszerre is letölthetnek.