Alonso elítéli az FIA bíráját ért „sajnálatos” bántalmazásokat

Alonso ugyan a hetedik helyen fejezte be az akkori viadalt, de utólag a Haas óvásának következtében kapott egy 30 másodperces időbüntetést, ami miatt egészen a 15. helyig esett hátra. Az egész alapja pedig a Lance Stroll-lal történt ütközés volt, melyben megsérült a jobb oldali visszapillantó tükre.

Az elem pedig később le is esett, ami nem tetszett a Haas csapatának, mivel ők korábban háromszor is kaptak fekete-narancssárga zászlójelzést vitatható esetekben, így most jónak látták felszólalni az ügyben, de az óvásukat 24 perccel a megengedett határidő után nyújtották csak be.

Ennek ellenére azt elfogadták, ezért kapott Alonso büntetést. Ezek után az Alpine is megóvta az esetet, és most csütörtökön végül az a döntés született, hogy az egészet semmissé teszik, és Alonso visszakapta a hetedik helyét.

Ahogy azonban az mostanában sajnos sokszor elő szokott fordulni, egyesek nem bírtak magukkal, és a közösségi médián keresztül mentek neki az egyik bírónak, aki Alonso eredeti büntetéséről döntött.

Miután a kétszeres bajnok tudomást szerzett erről, „elfogadhatatlannak” nevezte az eseményeket, és jelezte, hogy ő továbbra is támogatni fogja az F1-et és az FIA-t.

„Erősen elítélem a nemrég tapasztalt online bántalmazásokat, melyek az FIA versenybírája, Silvia Bellot felé irányultak. Ez a fajta viselkedés elfogadhatatlan a sportban és a társadalomban is” – írta Alonso.

„Az pedig még inkább sajnálatos, hogy ezek a megjegyzések a sportunk egyik önkéntesét és tisztviselőjét érték. Én továbbra is támogatni fogom az FIA-t és az F1-et azon törekvéseikben, hogy kigyomlálják az ilyesféle támadásokat, és másokat is hasonlóra buzdítok.”

Alonso rövid közleménye után csapata, az Alpine is felszólalt az ügyben: „Lesújtó volt értesülni az elfogadhatatlan bántalmazásokról, melyeket az FIA versenybírája, Silvia Bellot kapott. Egyáltalán nincs helye az ehhez hasonló viselkedésnek a sportban, és elítéljük a történteket.”

Az utóbbi években a közösségi média elterjedésével az ilyen esetek valóban rendszeressé váltak a Forma–1-ben is, és szinte minden egyes vitatható témánál hallani, hogy valakit csúnyán bántalmaznak, leszólnak vagy megfenyegetnek online. Reméljük, hogy a sorozat valóban igyekszik tenni ez ellen, még ha az egyáltalán nem is olyan könnyű feladat.

