Alonso elárulta, miért esett ki a Q1-ben

A szombati nem Fernando Alonso napja volt. Már a harmadik szabadedzés sem sikerült jól neki, csúnyán összetörte az autóját – videó itt -, így egészen az időmérő edzés elejéig dolgoztak rajta a szerelők, hogy neki tudjon vágni a kvalifikációnak.

Ez sikerült is, első köre azonban nem sikerült elég jól, egyszer pedig a kavicságyat is meglátogatta, bár ezúttal a falat elkerülve. Végül utolsó körén javíthatott volna – de váratlanul a bokszba hajtott, így holnap csak a 19. helyről indulhat. Utólag így magyarázta a történteket.

„Ez olyan nap volt, ahol minden rosszul ment. A harmadik szabadedzésen nyilván volt egy elég nagy esésem, a szerelők remek munkát végeztek és így minden készen volt a Q1-re, a Q1-ben pedig igazán összejöttek a dolgok, hogy őszinte legyek.”

„Az egész szakaszra megtankoltuk az autót, hogy legyen pár köröm gyakorolni, kerékcserékre is készültünk. A köridőmet még a legelején futottam, amikor még nehéz volt az autó, aztán amikor a végére már könnyű lett és az utolsó szett gumit tettük fel, be kellett jönnöm a bokszba egy ismeretlen probléma miatt.”

„Valamiért a bokszba hívtak, elég fájó volt. Háromszor vagy négyszer kérdeztem rá, hogy biztos most akarnak-e kihívni. Szóval igen, sajnálom a szerelőket, mert a munkájuk után ennél kicsit jobbat érdemeltek, de igen, ez egy olyan nap volt, ahol semmi sem jött össze.”

Ez az Aston Martin első időmérője az erre a hétvégére hozott fejlesztési csomaggal, amit Alonso egyelőre pozitívan értékelt: „Igen, az autó, mielőtt a baleset volt, most délelőtt kicsit gyorsabbnak tűnt, mint tegnap volt, most, az időmérőn is jónak tűnt.”

„Ahogy mondtam, az a kör volt nekem az első a lágyakon és eléggé megtankolva, szóval volt még benne tempó rendesen. De igen, a fejlesztéseket majd a csapat dolga lesz kielemezni és kommentálni. Szerintem elég adatot gyűjtöttünk tegnap az első szabadedzésen, Lance ott még a régi csomagot használta, szóval lesz min átrágni magunkat, aztán felkészülhetünk Monacóra. A holnapi verseny szerintem kemény lesz.”