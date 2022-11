Alonso egy nap szívesen lenne Verstappen csapattársa

Alonso nemrégiben azzal a merész kijelentéssel került a címlapokra, hogy Max Verstappen tavalyi és idei világbajnoki címet többet ér mint Lewis Hamilton hét megszerzett sikere, amire Toto Wolff úgy reagált, hogy a spanyol vicces fickó, aki szeret ilyesmiket mondani.

„Szalagcímeket gyárt, a sportágunk pedig erre épül. Mindketten nagyszerű világbajnokok. Alonso élvezi az ilyesmit, de nem hiszem, hogy ez jottányit is zavarná Lewist“ - fűzte hozzá az osztrák.

Az Alpine pilótája nem palástolja, hogy jobban kedveli a Red Bull versenyzőjét, mint korábbi mclarenes csapattársát és most elárulta, szívesen lenne a jövőben a csapattársa.

„Tudom, hogy Max egy nap szeretné kipróbálni magát a hosszútávú versenyzésben és a Le Mans-i 24 órás futam vonzaná őt. Természetesen nyitott vagyok arra, hogy ezt együtt csináljuk. Szerintem adjunk egy esélyt ennek az ötletnek, hogy egy versenyképes csapatnál versenyezzünk“ - mondta Alonso a De Telegraaf című holland lapnak.

A spanyol korábban kétszer is nyerni tudott Le Mans-ban és arról is megkérdezték, hogy Jos Verstappennel is versenyezne-e együtt az endurance szériában.

„Jelenleg Maxot részesítem előnyben, de Jost is nagyon tisztelem. Talán ő tölthetné be a csapatfőnöki szerepet“ - jegyezte meg félig meddig viccesen Alonso.

Az Alpine versenyzője arra is kitért, hogy Verstappennek nagyon nehéz lesz elérnie a rekordot jelentő hét világbajnoki címet, mert egyáltalán nem biztos, hogy hosszú évekig a legjobb autóban fog ülni.

„Természetesen Maxnak megvan a tehetsége ahhoz, hogy elérje ezt, de ehhez egy olyan autóra van szüksége, amely hosszú évekig nagyon versenyképes, erre viszont sosincs garancia“ - vélekedett.

„Jelenleg könnyű a helyzet. Minden jel arra utal, hogy a Red Bull dominálni fog a következő években, de ezt nem tudhatjuk biztosan. Meglátjuk, hogy lesz-e ekkora szerencséje“ - zárta Alonso.

