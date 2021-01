Alonso edzője a spanyolról: Akárcsak 2003-ban

Fernando Alonso idén júliusban tölti be a 40. életévét. A spanyol pilóta edzője, Edoardo Bendinelli azonban kijelentette, hogy a kétszeres világbajnok fittebb, mint valaha, és szót ejtett Alonso fizikai és mentális állapotáról alig pár hónappal a visszatérése előtt.

„Fernando olyan állapotban van, mint az előző években, nagyon erős és motivált. Nagyon jónak látom a helyzetét. Szuper erős, nagyjából olyan szinten van, mint 2003-ban, ugyanazzal a munkabírással dolgozik” – jelentette ki Edoardo.

Mióta Alonso távol került a Forma-1-től, megnyerte a Le Mans 24-órás versenyét, részt vett az Indy 500-on, illetve szerepelt a Dakar-rali indulói között is. Edoardo Fernando fejlődéséről beszélve kijelentette: „Több tapasztalata van és teljesebb versenyzővé vált.”

Alonso korábban két alkalommal is felért a Forma-1 csúcsára, hiszen 2005-ben és 2006-ban is elhódította a világbajnoki elsőségért járó trófeát. A spanyol azt is kifejtette, hogy a 2018-as visszavonulása óta a Forma-1 dobogójára vágyik, ezért is ad bele mindennél többet, hogy visszakerüljön a legjobbak közé.

„Alonso arra született, hogy a dobogón végezze. Nagyon különleges vágy fűzi hozzá, mintha ez lenne életében az első alkalom, amikor sor kerülhetne rá” – mondta el a véleményét Fernando Alonso trénere a spanyol elképesztő motivációjáról.

A Renault F1 Team kijelentette, hogy régóta egy vadonatúj erőforráson dolgozik 2021-re. A csapat az előző idényben háromszor is dobogón ünnepelhetett, illetve ők mutatták be a legnagyobb fejlődést a konstruktőrök között. Sokan bíznak benne, hogy az Alpine Alonsóval a fedélzetén újabb sikereket könyvelhet el, felidézve ezzel a régi szép időket.

